השנה היא שנת ת"ת, בית המקדש שוכן בראש מרום הרים, עם ישראל שוכן לבטח | הכנסת מקבלת את חוקי השולחן ערוך, סנהדרין של שבעים ואחד מוקמת בירושלים | אויבי ישראל מובאים למשפט, ואיראן מלקקת את פצעיה לאחר הנס הגדול | מיליוני עולים לרגל גודשים את הבירה, וסוכנויות הידיעות מדווחות על תופעות על-טבעיות | כך תיראה ירושלים, בקרוב במהרה בימינו (מגזין)
לומדי הדף היומי במסכת סנהדרין
דף צ"ז
עסקו השבוע בזמנים המסוגלים לביאת המשיח |
האם המשיח לא יבוא עד
שתכלה פרוטה מן הכיס או שמא עד שיתמעטו
התלמידים?
| והאם יש התייאשות מן
הגאולה שמקרבת את פעמי משיח?
(יהדות הדף-היומי)
אימה בבית-מדרשו של מרן הגר"ע יוסף: אדם מעורער בנפשו, גברתן ואלים, השתולל באמצע תפילת ערבית בטענה כי הוא 'משיח בן דוד' ובדרישה שהרב עובדיה ימשח אותו למלך. העיתונאי אפרים גלעד השתלט עליו והוציא אותו מבית המדרש. בשיחה עם "כיכר השבת" מספר גלעד: "הוא היה אדם מאוד חזק, עם כוח רב, ופחדתי שהוא יעשה משהו לרב עובדיה"