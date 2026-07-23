כך זה ייראה? ( צילום: AI )

השמש עולה על ירושלים, קרניה נוצצות על פני המקדש. ריח הקטורת מתפשט ברחובות העיר ומגיע עד יריחו, שם עסוקים יהודי העיר בתפילת שחרית עם הנץ החמה.

ריחו של קרבן התמיד מתפשט ברחבי הבירה, ועמוד עשן המיתמר אל על נראה למרחוק. השנה היא שנת ה' אלפים ת"ת. ירושלים בירת ישראל הפכה מזה זמן לא רב לבירת הממלכה החדשה, לאחר מלחמות גבורה בהן פתח משיח בן דוד נגד המדינות השכנות. איראן, המדינה העוינת שהפכה לידידה, עדיין מלקקת את פצעיה מהמכות הקשות שספגה בזמן המערכה הגדולה. ממלכת ישראל הודיעה על סיוע נרחב לשיקום איראן ולממשל החדש שקם חודשים לאחר תום הקרבות. פליטת פה בשידור? "אנחנו לקראת מתקפה באיראן, אפילו בסוף השבוע" קובי רוזן | 17:22 צרפת, בריטניה ומדינות נוספות הגישו למועצת הביטחון של האו"ם הצעת החלטה לבקשת חנינה מהסנהדרין הגדולה שבירושלים לאחר שהוחלט להעמיד את ראשיהן למשפט ראווה. גדולי שונאי ישראל בעולם, בהם ארדואן, גוטרש ומקרון שוהים כעת במעצר בירושלים בהמתנה למשפטם. הכל החל כאשר משיח בן דוד הציב אולטימטום להסגיר את אויבי ישראל לידיו, ולא, גורל פריז ולונדון יהיו שווים לגורל טהרן החרוכה. טובי עורכי הדין בעולם הוזעקו להגן על המדינאים שהפנו עורף לישראל ואיימו עליה במלחמה.

בקרוב יחוקקו פה את חוקי התורה. הכנסת ( צילום: יונתן זינדל פלאש 90 )

בממלכת ישראל, הורה המשיח על הקמת סנהדרין של שבעים ואחד שתעסוק בחקיקת חוקה חדשה למדינה המתחדשת. בתי דין קטנים הוקמו בכל שכונה ושכונה כדי לסייע לעם לדעת את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון. הכנסת בירושלים ממשיכה לחוקק חוקים בתיאום מלא עם הסנאט החדש, הסנהדרין הגדולה, שהורה על הכנסת ארבעת חלקי השולחן ערוך לספר החוקים הישראלי.

הישראלים גודשים בהמוניהם את אולמות בתי המדרש, מבקשים לדעת, ללמוד, להבין היטב את חוקי התורה ומשפטיה. בתוך בתי הכנסת, אברכים יושבים עם בעלי התשובה הטריים המנסים את כוחם בלימוד הגמרא והתוספות, לצד חבורות כוהנים הלומדים יחד את מעשה הקורבנות.

באחת הסמטאות של שוק 'מחנה יהודה' מתנהל שיח ער על מלחמת "כארי יתנשא" עם איראן. בחרדת קודש מזכירים תושבי ירושלים את הפחד והאימה ששלטו אז בישראל החילונית, כאשר התברר שאיראן מחזיקה בנשק גרעיני אותו פיתחה בסודיות מוחלטת.

אז התברר כי 440 הק"ג של האורניום המועשר מעולם לא הושמדו, למרות דברים שאמר לפני שנים טראמפ המנוח. לא פחות מ-5 פצצות אטום הצליחו האיראנים לייצר במנהרות הסבוכות של ''הר המכוש", מתחת לאף של המערב שהמשיך להסית נגד ישראל.

זמנך קרוב. המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'אמנאי ( צילום: רשתות ערביות )

מוג'תבא חמינאי, מנהיג איראן, הציב דד-ליין לישראל להיכנע ולעזוב את "פלסטין", ולא - ישגר את חמש הפצצות שלו לעבר המדינה היהודית. ישראל לא נכנעה - והאיום מומש. חמישה טילים בליסטיים היפר-סונים, חמושים בראש נפש גרעיני שוגרו בזה אחר לעבר המדינה היהודית.

ואז קרה הנס.

חמשת הטילים ששוגרו שינו לפתע את מעופם, שלושה נפלו על טהרן, השניים הנותרים פגעו בטורקיה והשמידו את אנקרה הבירה.

באותה שעה ממש, החלו לזרום הדיווחים על אחד מגדולי הדור שהכריז על עצמו כמשיח בן-דוד. הרוחות בירושלים סערו, גדולי ישראל החליטו תוך שעות על הקמת בית דין מיוחד שיקבע אם משיח אמת הוא האיש.

תוך שעות בודדות נפלה ההחלטה - __________ הוא משיח בן דוד שהצליח להביא ראיות חותכות לנבואת האמת שקיבל. "חובה לשמוע בקול משיח בן דוד, נבואתו משמיים", נתלו מודעות ענק ברחבי הערים הנושאות את חותמת בית הדין המיוחד שהוקם בבהלה.

ערוצי החדשות פצחו בשידור חי דרמטי. פרשנים חמורי סבר תיארו בזה אחר זה את השתלשלות האירועים והמהפך שהתרחש תוך שעות.

'פושים' בהולים נשלחו בזה אחר זה: "איראן ניסתה להשמיד את ישראל והושמדה - בית הדין אישר: המשיח הגיע".

בימים שאחרי, מיליוני אנשים מרחבי העולם עשו את דרכם לירושלים, מנסים בכל דרך לחזות בפניו של מלך ישראל ולזכות לנס.

בכתבה ארוכה ב'רויטרס' דווח בסיקור מושקע אודות תופעות על-טבעיות שהתרחשו בירושלים עם עדויות מכלי ראשון: עיוורים שהחלו לראות, חרשים שחזרו לשמוע ונכים שקמו לפתע מכיסא הגלגלים. בתגובה, החלה נהירה המונית לארץ הקודש. מחירי הטיסות לנתב"ג זינקו, מליונים חצו את אירופה ברכבם בדרכם לממלכת ישראל.

מדינות העולם הכריזו בזו אחר זו כי הן מקבלות עליהן את מלכותו של משיח בן-דוד. ממלכת ישראל שוכנת לבטח.

בירושלים, רוח טהורה של התעוררות וכיסופים פשטה על תושביה. קול המולה רבה נישא במעלה ההר – קולם של מיליוני עולים לרגל, שמצאו גאולה למעוני נפשם, ונשאו עיניהם במבט מצפה, פותחים פיהם בשירה זכה ובפיוט עתיק יומין:

רוֹמְמוֹת אֵ-ל יֶהְגוּ בִגְרוֹנָם בִּלְשׁוֹנָם רוֹן, בְּפִימוֹ שִׁיר חָדָשׁ. יָגִילוּ בְרַעַד, יַעַבְדוּ בְּיִרְאָה. קְדוֹשׁ יִשְׂרָאֵל מְקַדֵּשׁ קְדוֹשִׁים. לְשַׁנֵּן, לְרַנֵּן, לְתוֹפֵף וּלְצַלְצֵל. וּלְנַצֵּחַ בִּנְגִינוֹת וּלְהַנְעִים זֶמֶר. נֶחֱבָקִים בְעוֹז יָמִין רוֹמֵמָה. יַחַד נִתְמָכִים בִּמְלֵאָה צֶדֶק. מְשׁוּכִים לָבֹא שְׁעָרָיו בִּרְנָנָה. וְשָׂשׂוֹן וְשִׂמְחָה יַשִּׂיגוּ נֶצַח, שָׂשִׂים וְגָלִים בִּשְׁמוֹ כָּל הַיּוֹם, חָדִים בְּשִׂמְחָה אֶת פָּנָיו.זִיו אוֹרָם כַּשַּׁחַר יִבָּקַע. קוֹלָם יִשְׂאוּ וְיָרֹנּוּ בִּגְאוֹן צוּר עוֹלָמִים: אַשְׁרֵי הָעָם שֶׁכָּכָה לּוֹ. אַשְׁרֵי הָעָם שֶׁה' אֱלֹקָיו.

אוֹרְךָ תַּזְרִֽיחַ לַחֲשֵׁכָה. בְּרַחֲמִים גְּדוֹלִים תָּשׁוּב אֵלֶיהָ: גַּלֵּה לָהּ יוֹם נָקָם בַלֵב. דְּבָרְךָ תִּשְׁלַח וְתִרְפָּאֵֽנוּ: הָאֵר פָּנֶֽיךָ אֵלֵֽינוּ. וְאַל תִּשְׁכָּחֵֽנוּ לָנֶֽצַח: זְכוּת הַרְרֵי קֶֽדֶם זְכֹר. חַטֹּאת נְעוּרִים אַל תִּזְכֹּר: טֻמְאָה מֵעָלֵֽינוּ תָּסִיר. יְדִידוּת נַפְשְׁךָ אַל תִּשְׁכַּח: כְּלוּלוֹת אַהֲבָתֵֽנוּ תִּזְכֹּר. לֶכְתֵּֽנוּ אַחֲרֶֽיךָ בַּמִּדְבָּר: מָשְׁכֵֽנוּ וְנָרוּץ אַחֲרֶֽיךָ. נְחֵֽנוּ וַהֲבִיאֵֽנוּ אֶל חֲדָרֶֽיךָ: סְעָדֵֽנוּ וְסָמְכֵֽנוּ וְנִחְיֶה. עֵת כִּי תַשְׁמִיעֵֽנוּ קוֹלֶֽךָ: פְּצֵֽנוּ מִשְּׁאוֹן גַּלִּים. צוּלָה תַחֲרִיב בְּאַפֶּֽךָ: קֽוּמָה בַחֲרוֹנְךָ עַל גֵּאִים. רֽוּמָה עֻזֶּֽךָ וְרוֹמֵם שְׁפָלִים: שְׁבֹר זְרֽוֹעַ רֶֽשַׁע. תִּמְלֹךְ לְבַדְּךָ בְּקוֹרְאֵי שְׁמֶֽךָ: תּוֹדִֽיעַ לְעֵין כָּל אֻמִּים. כִּי אֵין אֱ-לֽוֹהַּ מִבַּלְעָדֶֽיךָ: כִּי תְבִיאֵֽנוּ לְהַר קָדְשֶֽׁךָ. וּתְשַׂמְּחֵֽנוּ בְּבֵית מִקְדָּשֶֽׁךָ: