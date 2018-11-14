ירון אברהם נולד למשפחה מוסלמית בלוד, נשלח בילדותו למסגדים בעזה ובחברון, ראה מקרוב אלימות שאי אפשר לדמיין, חי כהומלס ברחובות אילת, התגייס לצה"ל, ובסופו של מסע בלתי נתפס מצא את עצמו יושב בבית מדרש, מתגייר ומגדל ילדים יהודים. בשיחה מטלטלת עם אלי גוטהלף הוא חוזר אל הלילה שבו אחותו נרצחה, אל השנים במסגדים בעזה, ואל הרגע שבו יהודי זר אחד שינה את מסלול חייו. צפו (כיכר FM)
ישיבת מכון מאיר מחוללת שינוי דרמטי בשיטת הלימוד שלה ועוברת משיעורים פרונטאליים לקבוצות לימוד מצומצמות. בתכנית: הכפלת מספר השיעורים, גיוס רבנים חדשים, קבוצות למידה קטנות לפי נושאים, ישיבה מעגלית, רב מלווה, ועוד. הרב דב ביגון ראש מכון מאיר: "שיטת הלימוד החדשה מאפשרת לתלמידים להיות חלק מהשיעור והופך את חוויית הלימוד למשמעותית, עמוקה ומעניינת יותר"