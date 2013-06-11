תופעה מדאיגה: דוחים את הפנייה לעזרה רפואית דחופה ומבזבזים דקות קריטיות בחיפוש אחר כוננים בניסיונות "לחסוך" בחילול שבת |הרב אייזיק כ"ץ, מחבר הספר "כונן כהלכה", חובש ונהג אמבולנס, מבהיר את ההלכה | וגם, מה עונים למי ששלחנו לבית חולים והתברר שלא היה צורך (דבר השבוע)
הגאון רבי יהושע ישעיה נויבירט זצ"ל, מחבר ספרי "שמירת שבת כהלכתה" ומרבני ישיבת "קול תורה:, נפטר הבוקר (שני) בבית החולים "שערי צדק" והוא בשנת ה-86 לחייו • תלמידו אייזיק כץ מגיש גלריית תמונות מחייו - בתפילת שחרית, בוועדים שמסר, במוצאי חג השבועות בכותל המערבי ובמוצאי יום הכיפורים (חרדים, דיין האמת)