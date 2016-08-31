אחרי שנשיא המדינה הרצוג יצא נגד סגירת גלי צה"ל בסביבת שר הביטחון הגיבו בחריפות: "אם הנשיא חובב תחנות רדיו שיקים לו אחת בבית הנשיא, הממשלה היא זו שתקבע" | שר הביטחון אף יצא בהודעה נוספת ברקע העד התקשורתי סביב גל"צ: "שקלתי את הנושא על כל היבטיו ולאחר שהחלטתי - אין דרך חזרה" (חדשות)
ההסתבכות לא פוסקת לרגע: מועצת הרשות השנייה הטילה על "קול ברמה" קנס של 60 אלף שקל, והחליטה על שורה של צעדי בקרה לפיקוח על ניהול התחנה. הסיבה: גילויו של שותף סמוי שהסתתר בין בעלי הזיכיון, וכשלים ניהוליים שונים. מקורות ברשות: זו ההחלטה החמורה ביותר שהתקבלה לתחנת רדיו (בכיכר)