תיסגר בסוף? אחרי שנשיא המדינה יצחק הרצוג - יצא בחריפות נגד החלטת השר מהליכוד ישראל כץ לסגור את גלי צה"ל, בסביבת שר הביטחון הטיחו הערב (חמישי) בהרצוג: "אם הנשיא חובב תחנות רדיו שיקים לו אחת בבית הנשיא. ממשלת ישראל בלבד תקבל את ההחלטות, בהתאם לסמכותה, בנוגע לסגירת גלי צה"ל".

לאחר מכן וברקע המאבק נגד סגירת התחנה שהחל כבר היום בתקשורת הישראלית ובתחנת הרדיו הצבאית, שר הביטחון ישראל כץ יצא בפוסט נרחב בו הוא מפרט את צעדי החלטתו לסגירת התחנה.

בתחילה כתב כץ: "אתמול הודעתי כי החלטתי על סגירת תחנת השידור גלי צה"ל. הצעת המחליטים תעלה בממשלה כבר בשבועות הקרובים, בהתאם לנוהל המקובל. אנחנו מגובים משפטית בהתאם לחוות דעת שניתנו גם בעבר, לרבות הייעוץ המשפטי לממשלה לשעבר. לאחר קבלת ההחלטה, צוות היישום יפעל לוודא את הפסקת שידורי התחנה עד ל-1 במרץ 2026".

השר מהליכוד הוסיף: "מדהים איך אנשים שקבעו נחרצות לאורך שנים שיש לסגור את גלי צה"ל בעת שכיהנו כרמטכ"לים או בכירים בצה"ל או כשרי ביטחון - הופכים כעת את עורם ומתנגדים מתוך פוזיציה פוליטית בתירוצים שונים ומשונים לסגירת התחנה. אין מקום לתחנת שידור אזרחית בצה"ל - זה לא קיים באף מדינה דמוקרטית בעולם".

על התכנים המשודרים בתחנה אמר כץ: "גלי צה"ל לא משמשת כפה ואוזן לחיילים ומשדרת תכנים פוליטיים ומפלגים שאינם עומדים בקנה אחד עם ערכי צה"ל. חיילים צריכים לשרת בצה"ל ולא בתחנת שידור. שקלתי היטב את הנושא על כל היבטיו ולאחר שהחלטתי - אין דרך חזרה".

בסיום ההודעה אמר שר הביטחון: "כל ההתקפות המכוונות כלפיי מצד פוליטיקאים ובעלי עניין והניסיון לצבוע את ההחלטה בצבעים פוליטיים צרים - לא יועילו ולא ישנו את החלטתי".