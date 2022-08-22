מפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט בסיום ביקורת פתע שערך בפיקוד: "מצב היסוד אליו צריך להיערך הוא מוכנות למלחמה בהפתעה. אנחנו נדרשים לשמור על רמת מוכנות ודריכות גבוהים לצד ניצול הזמן לחיזוק היסודות המקצועיים שלנו" (צבא)
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן קיים אמש ביקורת פתע בבית החולים הפסיכיאטרי 'נווה יעקב' בפתח תקווה שנחשד בהתעללות בחולים. ליצמן הורה על הגברת הפיקוח והבקרה באופן יומיומי, וקרא להתקין מצלמות בשטח בית החולים. לדבריו: "מחובתינו לדאוג לאומללים שבאזרחים" (חדשות, בארץ)
בדיקות פתע שנערכו לאברכים בעיר אלעד העלו נתונים מדאיגים: אחוז גבוה מהם מעשנים, רובם אינם מקפידים על תזונה נכונה. למרות ששמדובר באנשים צעירים, המודעות לנושא הבריאות והשמירה על הגוף, עדיין נמוכה בקרב אוכלוסיית האברכים בעיר. "אנו ממליצים לעירית אלעד ליזום קמפיין שיעודד את מודעות התושבים לחשיבות הנושא"