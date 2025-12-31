ביקורת פתע בפיקוד המרכז, הושלמה אתמול (שלישי) בהובלת מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט.

הביקורת התקיימה כחלק מתהליך הפקת הלקחים מאירועי ה-7 באוקטובר ובמסגרתה נבחנה רמת המוכנות, היישום של נהלים ופקודות, וכן כשירות המערכים והסגלים להתמודדות עם אתגרים מבצעיים בשגרה ובחירום.

הביקורת נערכה בשלושה גדודים הפועלים בשלוש חטיבות שונות ובשתי האוגדות המרחביות והחלה בבדיקת הגנת מחנות. לאחר מכן, התקיימה ביקורת גלויה במגוון חתכים, בהם: לוגיסטיקה ותשתיות, משא"ן, רפואה, הגמ"ר, בטיחות, מודיעין ותחומים נוספים.

ממצאי הביקורת ישמשו להמשך חידוד הסטנדרטים, חיזוק כשירות הכוחות ושיפור המענה המבצעי בגזרת פיקוד המרכז.

מדברי מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט: "מצב היסוד אליו צריך להיערך הוא מוכנות למלחמה בהפתעה. אנחנו נדרשים לשמור על רמת מוכנות ודריכות גבוהים לצד ניצול הזמן לחיזוק היסודות המקצועיים שלנו כצבא, חיזוק התרבות, הנורמות ועמוד השדרה המבצעי.

"ביקורת היא כלי חיוני לשיקוף תמונת המצב ולחיזוק המקצוע והמוכנות המבצעית. היא מאפשרת לנו לזהות פערים לפני שהם הופכים לבעיית שורש, ללמוד, לדייק תהליכים ולשפר באופן מתמיד את כשירות הכוחות והמסגרות שלנו - בשגרה ובחירום".