בלב תור הזהב האמריקאי, אישה אחת מהחברה הגבוהה החליטה להפסיק להתלונן ולהתחיל להנהיג, תוך שהיא הופכת מאבק פוליטי וולגרי וכושל למותג מנצח | בנחישות אסטרטגית ובתחכום נדיר, היא סללה את הדרך לתיקון ה-19 ושינתה לנצח את פני הדמוקרטיה בארצות הברית ובעולם כולו (מגזין כיכר)
לפעמים אני חושבת לעצמי ותוהה, מה היה קורה אילו אמא היתה פמיניסטית או עזבו! אם אמא הייתה בעצם הדור הזה.. ואני הייתי בדור הבא? מתארת לעצמי אם אמא היתה מתחילה לחשוב שמגיע לה יותר, שצריך להיות שוויון, שאישה זה גבר וגבר זה אישה לא משנה צורה, גזע מין, מתי, למה, כמה, איפה, ומדוע. אילו היה?