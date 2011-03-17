זה מתחיל כמו הזמנה רגילה לגמרי: כמה בגדי ילדים, אביזר קטן למטבח, צעצוע, אולי עוד מוצר לבית כדי לקבל משלוח חינם. המחיר בעגלה נראה משתלם, האתר מציג הנחה, והיד כבר בדרך ללחוץ על התשלום.
אבל רגע לפני - יש שאלה אחת שיכולה לשנות את המחיר הסופי: האם עדיף להזמין הכול יחד, או לפצל את ההזמנה לכמה חבילות קטנות? (צרכנות)
האיחוד האירופי יודיע בקרוב על פרויקט תמיכה מיוחד לרשויות המקומיות והערים החרדיות בישראל - כך נודע ל"כיכר השבת". המגבלה היחידה, אך ורק על ערים שבגבולות הקו הירוק. בני-ברק, כן. ביתר-עלית, לא. שגריר ´האיחוד´ בישראל ציין כי הם מכירים בחשיבותה ומעמדה של הקהילה החרדית בישראל (בארץ)