הזמנתם מחו"ל? הטעות בפיצול חבילות שעלולה לעלות ביוקר

בחודשים האחרונים השאלה הזאת הפכה חשובה יותר. בישראל חזר רף הפטור ממסי יבוא ל-75 דולר, אחרי תקופה קצרה שבה הפטור חל עד 130 דולר. המשמעות היא שמשלוח שערך המוצרים בו עד 75 דולר פטור ממסי יבוא, אבל משלוח שערך המוצרים בו גבוה מ-75 דולר ועד 500 דולר פטור ממכס בלבד - וחייב במע"מ של 18%, ובמקרים מסוימים גם במס קנייה.

במקביל, גם בעולם מתחילים לשנות את היחס לחבילות הזולות שמגיעות מאתרי הקניות הגדולים. באיחוד האירופי נכנס ב-1 ביולי 2026 חיוב זמני של 3 אירו על חבילות קטנות מחוץ לאיחוד בשווי של עד 150 אירו, בעיקר כאלה שמגיעות דרך מסחר מקוון. לפי הנציבות האירופית, החיוב חל לפי סיווג מכס ולא לפי כמות: למשל, כמה חולצות מאותו סיווג יחויבו פעם אחת, אבל חולצות ושעון באותה חבילה עשויים להיחשב כשני סיווגים שונים.

זה לא אומר שהחיוב האירופי חל על ישראלים שמזמינים לישראל. הוא לא. אבל הוא כן מלמד על מגמה ברורה: החבילות הקטנות והזולות, שהיו במשך שנים מתחת לרדאר, כבר לא נתפסות בעולם כעניין שולי. לפי רויטרס, באיחוד האירופי נכנסו בשנת 2025 כ-5.8 מיליארד משלוחי מסחר מקוון מתחת ל-150 אירו, לעומת 1.4 מיליארד בלבד בשנת 2022.

וכאן חוזרים לשאלה שמעניינת את הקונה הישראלי: האם כדאי לפצל חבילות כדי להישאר מתחת ל-75 דולר?

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התשובה הקצרה היא: לפעמים כן, אבל ממש לא תמיד.

הכלל הבסיסי פשוט: בישראל בודקים את ערך המוצרים. אם ערך המוצרים בחבילה הוא עד 75 דולר - החבילה פטורה ממסי יבוא. דמי משלוח וביטוח לא נספרים בתוך ה-75 דולר, כל עוד הם מוצגים בנפרד מערך המוצרים. למשל, אם המוצרים עצמם עולים 70 דולר והמשלוח עולה עוד 20 דולר בנפרד - החבילה עדיין יכולה להיות פטורה ממסים.

אבל ברגע שערך המוצרים עובר את 75 הדולר, הסיפור משתנה. חבילה שערך המוצרים בה הוא מעל 75 ועד 500 דולר חייבת במע"מ של 18%. ובשלב הזה, חישוב המס נעשה לפי ערך החבילה בתוספת דמי המשלוח והביטוח, אם יש כאלה. כלומר, לפעמים כמה דולרים מעל הרף יכולים להפוך לקנייה יקרה בהרבה ממה שנראה בעגלה.

לכן יש מקרים שבהם פיצול הזמנה יכול להיות הגיוני. אם בעגלה יש מוצרים בשווי 110 דולר, והם מגיעים משני מוכרים שונים, או שאפשר לבצע שתי הזמנות נפרדות שכל אחת מהן מתחת ל-75 דולר - ייתכן שהפיצול יחסוך מע"מ. אבל זה נכון רק אם לא מתווספות עלויות משלוח חדשות, אם אין עמלות טיפול שמבטלות את החיסכון, ואם הפיצול לא יוצר בעיה בהחזרות, באחריות או במעקב אחרי החבילות.

לעומת זאת, יש מקרה שבו הפיצול עלול לא לעזור בכלל: שתי חבילות או יותר שנשלחות מאותו ספק לאותו לקוח בהפרש של עד 72 שעות, עלולות להיחשב כמשלוח אחד שפוצל - ואז מסי היבוא יחושבו לפי הערך הכולל של כל המוצרים יחד.

במילים פשוטות: אם הזמנתם היום מאותו מוכר מוצרים ב-40 דולר, ומחר עוד מוצרים ב-45 דולר, לא בטוח שהמערכת תתייחס לזה כשתי קניות נפרדות. לפי הכללים, הן עלולות להיחשב יחד כמשלוח אחד בשווי 85 דולר - ואז החבילה כבר עוברת את רף הפטור.

זו בדיוק הטעות שחוזרת אצל קונים רבים: הם חושבים ש”כל עוד כל קבלה היא מתחת ל-75 דולר - הכול בסדר”. בפועל, זה תלוי גם בזהות הספק, בזהות הלקוח ובפער הזמן בין המשלוחים.

יש עוד נקודה שכדאי להיזהר ממנה: לא כדאי לבנות על הצהרה נמוכה מדי של ערך המוצר. גם כאשר פריט נשלח כמתנה או כפריט משומש, הוא עשוי להתחייב במס לפי הערך שנקבע, והמכס רשאי לבדוק את הערך המוצהר ואף לקבוע ערך חלופי במקרים מסוימים.

אז איך מחליטים בפועל?

אם ההזמנה קרובה ל-75 דולר, קודם בודקים מה ערך המוצרים בלבד, בלי דמי משלוח וביטוח - בתנאי שהם מופיעים בנפרד. אם ערך המוצרים הוא 74 דולר והמשלוח מחושב בנפרד, ייתכן שאין צורך לפצל. אם ערך המוצרים הוא 82 דולר, צריך לקחת בחשבון מע"מ.

אם רוצים לפצל, בודקים האם מדובר באותו ספק. אם כן, כדאי לדעת שהזמנות סמוכות בזמן - עד 72 שעות - עלולות להתחבר לצורך חישוב המס. אם מדובר במוכרים שונים, הסיכון הזה קטן יותר לפי הכלל הרשמי, אבל עדיין חשוב לבדוק את העלויות מסביב: משלוח, עמלות, זמני הגעה, מדיניות החזרה והאם האתר מציג מראש “כולל מסים”.

הכלל המעשי הוא כזה: פיצול משתלם רק כשהוא באמת מוריד כל חבילה מתחת לרף, לא מוסיף עלויות משלוח מיותרות, לא נעשה מאותו ספק בטווח קצר, ולא מסבך אתכם במקרה של החזרה או מוצר פגום.

ובשורה התחתונה: הקנייה הזולה מחו"ל עדיין יכולה להיות משתלמת, אבל כבר אי אפשר להסתכל רק על המחיר הגדול שמופיע בעגלה. צריך לבדוק את ערך המוצרים, את דמי המשלוח, את זהות המוכר, את מועד ההזמנות, ואת השורה הקטנה שמופיעה לפני התשלום.

לפעמים הפיצול יחסוך כסף. לפעמים הוא לא ישנה דבר. ובמקרים מסוימים - הוא אפילו עלול להפוך את הקנייה הפשוטה והזולה לחבילה יקרה ומסורבלת הרבה יותר.