אם היו מדברים בבית חמי על ביזנס, והייתי
מביע דעה כזו או אחרת מתום לב, חמי היה מסתכל עליי במבט כזה של: "ילד, מתי ספרת
כסף בחיים שלך, וממתי אתה מבין בעסקים?". זה היה פרצוף כזה שהופך אותי ללא רלוונטי
בנושאים מעין אלו (משפחה, מגזין)
ביוני 2010 האישה הגישה לביצוע בהוצאה לפועל שיק ביטחון על סך 100,000 שקל. בעל השיק התנגד והתביעה עברה לבית משפט השלום ברמלה. השופט זכריה ימיני דחה את התביעה לאחר שקבע כי פרק הזמן הסביר למימוש השיק חלף מזמן (משפט)
משברים כלכליים מביאים איתם לרוב גם משברים זוגיים אך זה אך ורק משום שאיננו צועדים זה לצד זה, יד ביד תוך שאנו מקבלים כל אחד את קשייו ותיסכוליו של השני אלא מנסים להעלים את הבעיה (היא הקושי של כל אחד) ולא לדון בה. בעבור הגבר הקושי העיקרי נתון בעיסוקו הבלתי פוסק כיצד יביא כסף לביתו כפי שהתחייב בכתובתו "לזון ולפרנס"
כאשר מעלים מחירים, ההמון הזועם מזהה בכישרון-רב את ההזדמנות "להפיל את התיק" של מצבו הכלכלי הקשה – על מישהו אחר, על משרתי-הציבור. הרי כולם יודעים, ואם לא, אז ידעו כעת, ש"לגמור את החודש" אינו תלוי בהשתכרות החודשית, אלא בהתנהלות. נאור שי שם טוב מצא את האשם למצב הכלכלי