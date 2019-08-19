בעקבות התורה הכותבת על איסור 'לא ילבש', נעסוק השבוע בסוגיה זו. מה כלול באיסור, והאם הדברים הכלולים באיסור עלולים להשתנות במהלך הדורות. כמו כן נראה, האם המשנה פרט אחד מלבושו ועדיין ניכר שהוא גבר (או אשה המשנה פריט אחד), גם עובר על איסור זה, מה דין הלובש פריט מפני הקור, והאם בחג פורים, בו נהוג להתחפש, יש חריגה לכלל זה (פרשת השבוע)
ראש ישיבת ההסדר בפתח-תקווה הפתיע בפסק הלכה: מותר לנער לענוד עגיל על אוזנו, בתנאי שההורים יתנו זאת בהתחזקות ברוחניות. "כך גם לא יעברו על ההלכה, וגם לא יהפכו את ענידת העגיל לדבר מה מורד במישור המהותי, אלא להפך - בצורה פרדוכסלית זה יהיה חלק מהתקדמות", הוא מסביר