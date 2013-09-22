מחזיק תיק התחבורה וסגן ראש העיר הרב מיכאל קקון חשף בראיון ל'המודיע' את האמת מאחורי הקלעים של פקקי הענק בעיר: "שכרנו חברה חיצונית שמיפתה שינוי דרמטי במסלולים, אך במשרד התחבורה דחו את רוב התוכנית" | הבשורה המיידית: חלק מהקווים ישונו כבר בכ' בתמוז | "נעשה הכל כדי שהתושב והאורח לא ייאלצו להסתובב שעה וחצי בתוך העיר" (תחבורה ציבורית)
ר´ מיכאל קקון, אחיו של עורך "יום ליום", משיב למתקפה של אחיו נגד ראש-הישיבות ה´משתכנזים´ * אנו, הספרדים, הגענו ארצה לאחר החורבן, וזכינו לקרבה יתירה ממרנן ורבנן ראשי הישיבות, אשר בלעדם היינו נאבדים כשאר אחינו הטועים שנפלו לזרועות הציונות * מיוחד ל"כיכר השבת" (חרדים)