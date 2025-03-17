הדרמה הפוליטית מגיעה לשיאה, אלפי חסידים יכריעו היום את הרכב רשימת הליכוד | המפקד הגדול בסערט ויז'ניץ, הכוח של קרלין וגור, והמטרה הפרגמטית: "להשפיע על מפלגת השלטון מבפנים ולהשיג דלת פתוחה לצרכי הציבור" |מיוסי רוזנבוים דרך המהפך ברגע האחרון בשליטה על המתפקדים ועד חסידות גור – הכירו את המנגנון שמטלטל את הפריימריז (חדשות, חרדים)
משה פרוש, מנכ”ל עיתון המבשר ובנו של השר מאיר פרוש, הותקף הערב (ראשון) באלימות קשה בחדר המדרגות של בניין מגורי אביו במרכז ירושלים | על פי עדי ראייה, התוקפים, שכנים המזוהים עם חסידות גור, ארבו לו ותקפו אותו לעיני משפחתו | פרוש הבן הובהל לבית החולים (חרדים)
מנכ"ל עיתון המבשר משה פרוש ונהגו נתקעו במהלך הפגנת 'הפלג הירושלמי' בסמוך לבנייני האומה. במשך למעלה משעה פרוש נשאר ברכב בניסיון שלא יזהו אותו, אך לבסוף הוא זוהה על ידי פעילי הפלג שזרקו על רכבו שלטי מחאה והאשימו את אביו סגן השר מאיר פרוש באחריות על תקנות חוק הגיוס (חרדים)