בימים אלו מובילה מכבי מהלך נרחב שמטרתו עידוד ביצוע בדיקות לגילוי מוקדם של מחלות, בדיקות שהוכחו כמצילות חיים | המהלך הוא חלק מתפיסתה של מכבי לקדם בריאות בקרב חבריה ולפעול ככל הניתן על מנת שיוכלו לקיים אורח חיים בריא
כחלק ממהלכי קידום הבריאות שמובילה מכבי ולצד קריאתם המיוחדת של גדולי ישראל שליט"א לביצוע בדיקות מצילות חיים, הגיעה ניידת ממוגרפיה של 'מכבי שירותי בריאות' לבני ברק וביצעה עשרות רבות של בדיקות ממוגרפיה לגילוי מוקדם הידועות כמצילות חיים ממש
אחת מכל שמונה נשים מקבלות את המחלה הארורה, ולמרות המודעות הגבוהה עדיין לא הולכות לבדיקה הפשוטה שעורכת דקות ספורות בלבד. רוב המקרים של גילוי מוקדם הביאו להחלמה מלאה. הגיע הזמן לדבר על מה שצריך לדבר