כחלק ממהלכי קידום הבריאות שמובילה מכבי ולצד קריאתם המיוחדת של גדולי ישראל שליט"א לביצוע בדיקות מצילות חיים, הגיעה ניידת ממוגרפיה של 'מכבי שירותי בריאות' לבני ברק וביצעה עשרות רבות של בדיקות ממוגרפיה לגילוי מוקדם הידועות כמצילות חיים ממש. הניידת מתופעלת ע"י צוות מקצועי, אשר מבצע את הבדיקות והפענוח בצורה מקצועית ומהירה לטובת חברות מכבי. מדובר ביוזמה מצילת חיים שמובילה מכבי ומטרתה גילוי מוקדם ומניעה של מחלות קשות.

בנוסף, במסגרת פעילות הניידת בוצעו גם פעולות קידום בריאות כגון בדיקות כף רגל סוכרתית ובדיקות נוספות, במטרה להעניק לחברות מכבי שהגיעו להיבדק, מעטפת בריאות כוללת ונגישה. הניידת, שהגיעה למרכז הרפואי של מכבי ברחוב רבי עקיבא בבני-ברק, הינה חלק מפעילותה השוטפת של מכבי שמטרתה לאפשר לחברות לקבל את שירותי הבריאות האיכותיים ביותר סמוך לבית.

הבדיקה אורכת מספר דקות ומטרתה לגלות את המחלה בשלבים המוקדמים שלה, ועל ידי כך להציל חיים. ההמלצה הינה לבצע את בדיקת הסקר מגיל 50-75 פעם בשנתיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות. הבדיקה ניתנת כחלק מסל הבריאות ללא תשלום, ומכבי פועלת כדי להנגיש את הבדיקה ולהביא אותה "עד הבית" כדי לעודד נשים לבצעה בהתאם להמלצות הבריאות.

כזכור, בשבועות האחרונים פרסמה מכבי את קריאתם הברורה של גדולי ישראל המעודדת ביצוע בדיקות מוקדמות הידועות לכול כמצילות חיים ומונעות עוגמת נפש רבה. באמצעות גילוי מוקדם, ניתן למנוע תחלואה קשה ואף הבראה מוחלטת במרבית המקרים של גילוי מחלה בשלביה הראשונים. לאור קריאתם המיוחדת, עליה חתמו עשרות גדולי תורה, פוסקי הלכה ומורי הוראה, רבים נענים לקריאה ומבצעים את הבדיקות אותן מנגישה מכבי לטובת החברים כולם.

ראש מחוז המרכז במכבי, מר דניאל ברמן: "מכבי רואה לעצמה זכות וחובה להוביל את ביצוע הבדיקות שהוכחו לאורך שנים כמצילות החיים. אנו רואים את ההיענות הרבה לביצוע הבדיקות ומברכים על כך. ניידת הממוגרפיה שהוצבה בבני ברק הינה חלק בלתי נפרד מפעילות קידום הבריאות של מכבי המתבצעת כל העת במטרה להתאים את שירותי הבריאות לצרכים המקומיים".

ר' ברוך שטרן, מנהל מרחב בני ברק במכבי: "אנו מברכים על ההיענות הגדולה לביצוע בדיקות מצילות חיים. אין לנו ספק כי קריאתם של גדולי ישראל שליט"א הביאה להיענות הרבה שמצילה חיים רבים. כארגון בריאות מוביל מכבי רואה לעצמה את הזכות להנגיש את שירותי הבריאות על מנת לשפר את איכות החיים של התושבים חברי מכבי".