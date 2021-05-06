משרד הבריאות הודיע היום באופן חריג כי בעקבות תקלה שהתגלתה בערכות בדיקה של חברת ROCHE לזיהוי קולטנים הורמונליים בגידולים סרטניים, נמסרו הנחיות מיידיות למוסדות הרפואיים, לקופות החולים ולמעבדות הרפואיות ברחבי הארץ, במטרה למנוע פגיעה באבחון ובקביעת הטיפול המתאים לחולים (חדשות)
סרטן השד הפך למחלה נפוצה בתרבות המערבית, הוא פוגע באחת משמונה נשים. גילוי מוקדם של המחלה משמעותי לתהליך הריפוי * הכל אודות אבחון וגילוי מוקדם, מתי הוא מעורר חשד לסרטן ומתי הוא מהווה רק ביטוי לשינוי הורמונלי (בריאות)