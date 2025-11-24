בדיקות מקדימות = הצלת חיים!

בימים אלו מובילה מכבי מהלך נרחב שמטרתו עידוד ביצוע בדיקות לגילוי מוקדם של מחלות, בדיקות שהוכחו כמצילות חיים. המהלך הוא חלק מתפיסתה של מכבי לקדם בריאות בקרב חבריה ולפעול ככל הניתן על מנת שיוכלו לקיים אורח חיים בריא. שוחחנו עם הדס זורבצ'י, מנהלת קידום בריאות ארצית במכבי, אחות מוסמכת במקצועה, על חשיבות ביצוע בדיקות לגילוי מוקדם, בשלב שבו סיכויי הריפוי גבוהים יותר.

לאורך השנים, ובפרט בשנים האחרונות, ישנה מגמה עולמית הולכת ומתחזקת של מעבר להתמקדות ברפואה מונעת. ההבנה שהתרופה הטובה ביותר היא מניעת המחלה מעיקרה, הובילה את מערכת הבריאות לפעול על מנת לעודד את האוכלוסייה לא להגיע למצבי מחלה, או לחילופין לגלות בשלב מוקדם את מחלתם וכך לטפל בה בעודה קלה יחסית.

מכבי שירותי בריאות, כארגון האמון על בריאותם של למעלה מ- 2.7 מיליון חברים, מוביל בראש הרשימה עם עשייה נרחבת ומגוונת בתחום קידום הבריאות, וכחלק מכך, בימים אלו מובילים במכבי מהלך רחב היקף להעלאת המודעות ולעידוד ביצוע בדיקות מקדימות שהוכחו כמצילות חיים.

"בכל מקרה שאנו באים לדבר על חשיבות גילוי של מחלות בשלב מוקדם, וביצוע בדיקות מקדימות שהוכחו כמצילות חיים, חשוב לזכור: יש מספר פעולות בחיי היום יום שלנו המשפיעים על הסיכון להופעתן של מחלות אלו", אומרת הדס. "יש גורמים שהוכחו כמפחיתים או חלילה כמגבירים את הסיכון לחלות. העישון לדוגמא הוא אחד הגורמים המשמעותיים לחלות בסוגי סרטן שונים ונמצא קשר ברור גם לעוד הרבה מחלות כרוניות אחרות בעקבותיו, כגון מחלות ריאה, לב וכלי דם, מה שאומר שהפסקת עישון והימנעות מעישון הם מהלך חשוב לבריאותנו ולמניעת תחלואה".

"כמובן שגם להקפדה על תזונה בריאה ומאוזנת יש השפעה על הפחתת הסיכון לחלות. ככל שנפחית צריכה של שומן מהחי, אלכוהול ומזון מעובד, ונגדיל צריכה של פירות וירקות טריים ומזון המכיל סיבים תזונתיים, נוכל למנוע מחלות סרטן שונות, זאת מלבד היתרון החשוב שיגיע מכך - שמירה על משקל גוף תקין שהוא כשלעצמו גורם חשוב במניעת מחלות".

"פעילות גופנית גם היא גורם חשוב מאוד בהפחתת סיכון לחלות, מעבר ליתרונות בריאותיים הנוספים הגלומים בה. גם הימנעות מחשיפה לשמש מנמיכה באופן משמעותי את הסיכויים לחלות בסרטן העור. בקשר לסרטן נשים, הזנה טבעית של תינוק מפחיתה מאוד את הסיכויים לחלות בו".

"חשוב לי להזכיר כי מכבי מציעה כלים וסדנאות מקצועיות לגמילה מעישון ולשמירה על תזונה נכונה וכן מציעה את שירות 'אפ-אפ' שמאפשר לחברי מכבי לשלב פעילות גופנית בשגרת יומם".

"מה שעולה מכל אלו הוא שהקפדה על קיום אורח חיים בריא הוכחה כמונעת מחלות קשות ומחלות כרוניות", היא מסכמת. "ולכן, עוד לפני שנדבר על החשיבות העצומה בביצוע בדיקות לגילוי מוקדם של מחלות - חשוב לזכור שעל כל אחד ואחת להקפיד על קיום אורח חיים בריא בהתאם לגילו ולמצבו".