בשורה גדולה לאלפי חולי מחלות עור ודרכי הנשימה: התקדמות משמעותית בבניית מרכז "רגעים קסומים" של ארגון "חיים לילד" – מבנה ייחודי מסוגו שישמש כמרכז החלמה ייעודי וייחודי לציבור שומרי תורה ומצוות בים המלח | המרכז, שנחשב לאחד הפרויקטים הייחודיים בעולם הריפוי הטבעי, מיועד לטיפול בחולי סיסטיק פיברוזיס (CF), ולעוד אלפי חולים במחלות עור כרוניות כגון פסוריאזיס ואטופיק דרמטיטיס | הצפי לפתיחה: חורף תשפ"ז
עבור ילדים ונערים חולי סיסטיק פיברוזיס ומחלות ריאה אחרות, המחנה השנתי של ארגון "חיים לילד" הוא אוויר לנשימה כפשוטו. השבועות בהם שוהים יחדיו החולים עם צוותים רפואיים ופרא-רפואיים, מעניקים לכל אחד ואחד מהחולים, אורך חיים ושיפור איכות החיים (בריאות)