מרכז "רגעים קסומים" של ארגון "חיים לילד", ההולך ומוקם בים המלח מתקדם לשלב בניית הפנים לאחר השלמת בניית השלד הראשי, בצל אתגרים רבים שליוו את מהלך הבנייה.המרכז החדש הוקם ונבנה לצדו של המבנה הקיים והפעיל המשרת כבר היום חולים רבים מכל הארץ ומסייע בהחלמתם והבראתם של חולי סיסטיק פיברוזיס (CF), ומחלות עור כרוניות כגון פסוריאזיס ואטופיק דרמטיטיס, הולך ונבנה עתה לפי לוח זמנים מוגדר למרות האתגרים הייחודיים של המיקום.

בשל היותו של מרכז "חיים לילד" במיקום מבודד, ההגעה אל אתר הבנייה מציבה אתגרים לוגיסטיים משמעותיים. המרחק מאזורי מגורים מרכזיים והאקלים הייחודי של ים המלח מקשים על עבודת הפועלים ודורשים התאמות בשיטות העבודה. כל בעיה טכנית או לוגיסטית נפתרת בקושי רב בשל חוסר הזמינות של ספקים ונותני שירותים שונים.

עם זאת, בארגון "חיים לילד" מבשרים, כי למרות הכל, הבנייה ממשיכה עתה בהתאם ללוח הזמנים. עם זאת, מדגישים בארגון, כי בעבר חוו לא אחת הפסקות עבודה, כתוצאה מעודף העלויות שיצר המיקום.

המעבר לשלב בניית הפנים מזקיק השקעה משמעותית במערכות מתקדמות, ציוד מיוחד ועיצוב פנים המותאם לצרכים הרפואיים של המחלימים. המתחם כולל חדרי אירוח, מרחבי טיפול ומערכות תמיכה רפואית המותאמות לתנאים המיוחדים של האזור.

מרכז "חיים קסומים" מתוכנן להיות המבנה הראשון מסוגו בעולם המותאם במיוחד לטיפול רפואי באקלים ים המלח, תוך שמירה על התאמה מלאה למחלימים שומרי תורה ומצוות המקפידים על קלה כבחמורה, הן מבחינת התכנון של המבנה, הן בנהלי הכשרות המהודרת שיוחלו במקום לצד שמירה קפדנית על כל גדרי הצניעות.

לצד היותו מתאים לסיוע בהחלמתם והבראתם של חולי סיסטיק פיברוזיס (CF), מרכז "חיים קסומים" מהווה בשורה אדירה לחולים הסובלים ממחלות עור כרוניות כגון פסוריאזיס ואטופיק דרמטיטיס, מחלות - שבהן הטיפול באקלים ים המלח הוכח מחקרי כיעיל במיוחד. החולים שוהים במקום בממוצע עשרה ימים תחת הדרכת רופא מומחה בעל ניסיון במקום, ורואים שינויים משמעותיים ומהירים במצבם.

יעילות הטיפול מבוססת על מחקר שנערך על ידי אוניברסיטת בן-גוריון בשיתוף בית החולים סורוקה, שכלל עשרות אלפי חולים והוכיח את יעילות הטיפול הטבעי באזור. יצויין, כי לחולי פסוריאזיס ואטופיק דרמטיטיס קיימת השתתפות חלקית של קופות החולים בעלויות הטיפול.

השתתפות זו המעוגנת בסל התרופות הממשלתי - אף תסייע משמעותית בהפעלתו השוטפת של המתחם ותפחית את העלות עבור המחלימים. כך, השתתפות האורחים בעלויות השהייה צפויה להישאר מועטה וסמלית, דבר שינגיש את הטיפול לציבור רחב של מחלימים שומרי תורה ומצוות, שלא הייתה להם עד כה כל חלופה אחרת לשהייה בתנאים של כשרות, שמירת הלכה וגדרי הצניעות באזור ים המלח.

הרב ראובן סקלר, מנכ"ל ארגון "חיים לילד", מסביר, כי "מטרתנו היא להקל על חולים הסובלים הן מבעיות בדרכי הנשימה והן ממחלות עור קשות, שרפואתן הוכחה בים המלח, כאשר ללא ספק, השתתפותן של קופות החולים תהווה רכיב מרכזי בהחזקת המבנה".

במרכז "רגעים קסומים" ההולך ונבנה, שוררת ציפייה דרוכה להשלמת גיוס המשאבים הנדרש להשלמת הבנייה ועבודות הגימור בפנים המבנה, כאשר אם הכל בעז"ה יתנהל כמתוכנן, המרכז צפוי להיפתח לקבלת אורחים כבר בתקופה זו של השנה הבאה. "המתחם החדיש והמודרני יאפשר את שהייתם של מחלימים רבים ויענה על הצרכים הבריאותיים שלהם, תוך הקלה משמעותית על שהייתם במקום", מסביר הרב סקלר.