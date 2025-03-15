הומור עצמי

מפרשיית הסרטון שעוררה סערה ב"עזר מציון", דרך הימים כנוער נושר שירות במדי צה"ל בלב מודיעין עילית, ועד לווידוי האישי המטלטל על הדיכאונות והכדורים שהצילו את חייו | משה מנס בשיחה חשופה, כואבת ואירונית עם היוצר החרדי הכי מושחז ברשת | וגם, חסידות גור בת"א והאמת על תעסוקת חרדים (דבר ראשון)
לכבוד פורים כינסנו ב'אולפני כיכר' את אריה יואלי, מני לוי, ארי צייטלין ויוסף חיים מימון ונתנו להם לשפוך את כל מה שיש להם על רשימת נושאים | בתוכנית הזו מותר לצחוק על הכל והתוצאה היא הומור בלתי נשלט | צפו בתוכנית 'הפנאצ'מרים' בהגשתו של משה מנס (פורים)