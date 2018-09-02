הסרטון ההיסטורי הנדיר שנחשף ב"כיכר השבת" בו מתועדים מרנן ורבנן גדולי ישראל זצ"ל ובראשם מרן בעל "החפץ חיים" זיע"א כשהם מגיעים להשתתף במעמד הכנסייה הגדולה בשנת תרפ"ג מכה גלים בכל רחבי העולם היהודי • מיוחד: רשימת גדולי הדור שנראים בסרטון בבואם לכינוס • צפו (חרדים)
חשיפת הסרטון הנדיר עם המסמך ההיסטורי מרתק בו נראים גדולי ישראל ובראשם מרן בעל "החפץ חיים" זיע"א, בבואם לכנסיה הגדולה נחשף כעת מה שהתרחש מאחורי הקלעים של הכנסיה • העצה שנתן החפץ חיים למייסד הדף היומי, הקמת בית יעקב והכבוד שרחשו גדולי ישראל לשרה שנירר • מיוחד (חדשות, חרדים)
בימים אלו נחשף סרטון מרתק ונדיר המהווה מסמך היסטורי מיוחד, בו נראים מרנן ורבנן גדולי ישראל זיע"א ובראשם מרן בעל ה"חפץ חיים" זצ"ל, כשהם מגיעים להשתתף בכינוס ההיסטורי - הכנסיה הגדולה הראשונה, בה השתתפו גדולי האדמו"רים והרבנים לצד אישי הציבור כדי לדון בבעיות השעה • צפו (חרדים)