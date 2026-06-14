תיעוד היסטורי: כריש הגובלין המסתורי נצפה חי במעמקי האוקיינוס

הכריש הנדיר ( צילום: צילומסך )

לראשונה בהיסטוריה הצליחו מדענים לתעד כריש גובלין (Mitsukurina owstoni) כשהוא חי במעמקי האוקיינוס, הישג יוצא דופן בתחום חקר מעמקי הים. עד כה, היצור החריג והנדיר היה מוכר כמעט אך ורק מפרטים שנתפסו במקרה ברשתות דיג, אשר שרדו ימים ספורים בלבד לאחר מכן.

הפריצת הדרך המדעית מבוססת על שתי תצפיות נפרדות במרכז האוקיינוס השקט – האחת סמוך לאי ג'רביס, והשנייה במורדות שקע טונגה. המחקר, שפורסם בכתב העת Journal of Fish Biology, הובל על ידי אהרון ג'ודה, דוקטורנט מאוניברסיטת הוואי במנואה. התצפית הראשונה התבססה על חומרי ארכיון משנת 2019, שנאספו במהלך משלחת של Ocean Exploration Trust. הצילומים, שנקלטו באמצעות רובוט תת-ימי (ROV), תיעדו כריש לא מזוהה – ורק שנים לאחר מכן זוהה בדיעבד ככריש גובלין בזכות חרטומו המוארך והייחודי. התצפית השנייה והעדכנית יותר התקבלה בשנת 2024 במהלך משלחת Inkfish לתעלת טונגה. מצלמה שהוצבה על מתקן קרקעי תת-ימי הצליחה ללכוד כ-20 שניות של תיעוד נדיר מתוך פרויקט צילום שנמשך 50 ימים ברציפות.

תיעוד נדיר של הכריש ( Minderoo-University of Western Australia Deep-Sea Research Center and Inkfish. )

מעבר לעצם התיעוד, הממצאים חושפים גם מידע חדש על תחום המחיה של המין. אחת התצפיות התרחשה בעומק הגדול בכ-700 מטרים מהעומק המרבי שהיה ידוע עד כה – נתון שמרחיב משמעותית את הבנת המדענים לגבי תפוצתו האקולוגית. למעשה, מדובר גם בשיא עומק חדש עבור סדרת כרישי הלמניפורמס, הכוללת בין היתר את הכריש הלבן, הכריש העמלץ והמאקו.

עד היום תועדו פחות מ-250 פרטים של כריש גובלין ברחבי העולם, בעיקר באזורים מוגבלים ליד יפן, אוסטרליה והחוף המערבי של ארצות הברית. התצפיות החדשות מרחיבות הן את הטווח הגיאוגרפי והן את טווח העומק של המין אל מרכז האוקיינוס השקט.

לדברי החוקרים, המשמעות אינה רק מדעית אלא גם סביבתית: הרחבת תחום התפוצה מאפשרת לכלול את המין ברשימות שימור אזוריות ובמדיניות ניהול ימית. מעבר לכך, עצם התיעוד של כריש גובלין חי ובריא בסביבתו הטבעית מספק הצצה נדירה לעולם עמוק ומסתורי שעדיין רחוק מלהיות מובן במלואו.