לראשונה בהיסטוריה: מדענים תיעדו לוויתני ענק ברגע נדיר 

לווייתנים מסוג ראשתן גדול ראש כשהם מתנגשים זה בזה ( צילום: צילום מסך )

בפעם הראשונה בהיסטוריה, חוקרים הצליחו לתעד במצלמה לווייתנים מסוג ראשתן גדול ראש כשהם מתנגשים זה בזה בראשם בעוצמה, תופעה שהייתה מוכרת עד היום בעיקר מתיאורים היסטוריים ומעדויות עקיפות. הממצאים מצטרפים לשורה של שאלות חדשות על אופן ההתנהגות החברתית של אחד מבעלי החיים הגדולים והמסתוריים באוקיינוס. המחקר, שנערך במהלך השנים 2020 עד 2022, התבסס על תצפיות רחפן באזורים ימיים שבהם נצפו הלווייתנים מקרוב. החוקרים הצליחו לזהות שלושה אירועי headbutting נפרדים, ובאחד מהם נצפה זכר פוגע בנקבה בעוצמה המוערכת בכ-200 קילוניוטון - עוצמה הזהה להפעלת עומס של כ-20.4 טון .

התנגשות ( צילום: צילום מסך )

המשמעות המדעית של התיעוד חורגת מעבר לסצנה עצמה. במשך שנים נשמעו טענות שלפיהן לווייתני ראשתן גדול-ראש משתמשים בראשם ככלי תקיפה, אך רק כעת יש לכך תיעוד ישיר שמאפשר לבחון את ההשערות הללו מחדש.

רגע התנגשות ( צילום: צילום מסך )

הממצא גם מערער חלק מההנחות הקודמות, שלפיהן מדובר בהתנהגות של זכרים בוגרים גדולים בלבד. אחד ההיבטים המפתיעים במחקר הוא שההתנהגות נצפתה דווקא אצל פרטים צעירים או מתבגרים, ולא רק אצל זכרים בוגרים. עובדה זו פותחת פתח לפרשנויות חדשות: ייתכן שמדובר בהתנהגות חברתית, משחקית או אפילו כזו שקשורה להתפתחות גופנית, ולאו דווקא בעימות טריטוריאלי קלאסי.

טרור המצולות: מוקשים איראניים אותרו במיצרי הורמוז דני שפיץ | 11:06

החוקרים מציינים כי עד כה לא ברור לגמרי מהו תפקידה המדויק של ההתנגשות הזו. עם זאת, עצם התיעוד מספק תשתית חשובה להמשך המחקר, במיוחד בעידן שבו רחפנים וטכנולוגיות תצפית חדשות מאפשרים להציץ להתנהגויות ימיות שבעבר היו חבויות מן העין.