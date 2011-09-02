ויכוח ההרים - מדרש שנכתב לפני אלפיים שנה, פיוט מהגניזה הקהירית - שבעת ההרים, כולם נפגשו בוקר אחד של חג השבועות על במה קטנה באמסטרדם | המטרה: מסר לקהילה השסועה - אפשר להיות שונים, אפשר לבוא ממקומות שונים והתורה מחזיקה את כולם | פרק שביעי בסדרה (היסטוריה)
תלמידיו של הגאון מוילנא סיפרו לו בצער נוראי על מחזה שמציגים ה'משכילים', העוסק בפרשת שופטים. "רבינו, הם מלעיזים על מצוות התורה". דעו לכם, אמר הגאון מוילנא, המעשה הזה אכן מדויק הוא בתיאור כפי שנכתב בתורה. אלא שהחסירו את המערכה האחרונה. סוף המעשה הוא שאותם ישישים מלאי חכמה יהודית הם שמנהלים את המאבק והם שמנצחים בו!