יוזמה חדשה ומיוחדת שתיתן לאברכים מעט אוויר לנשימה נחשפת הערב ב'כיכר השבת', לפיה, יש פתרון כספי שיתן מענה לאברכים שסובלים מ'גזירת המעונות'. מי שהביאו את הפתרון הם, הגר"י זילברשטיין, הגר"א סאלים ועוד חברי 'מועצת', וממתינה להכרעת המנהיג הליטאי הגר"ד לנדו | צפו בתוכנית המלאה (מעייריב)
בשיחה לפני תלמידי ישיבתו יצא האדמו"ר מסאטמר בהתקפה חריפה נגד השתתפות חרדים בקונגרס הציוני וגינה את פעילות אגודת ישראל בארה"ב בנושא | כל מי שמצטרף להנ"ל הרי הוא 'כופר בתורת משה' | הרבי בחר להביע דברי כאבו דווקא לפני תלמידי הישיבה, בהדגישו שבטוח אשר מכאן יגיעו הדברים אל כל העולם היהודי | הדברים המלאים של האדמו"ר, כאן ב'כיכר' בפרסום ראשון (חסידים)