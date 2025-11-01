"סערת יאיר נתניהו": שר התרבות והספורט מיקי זוהר שעמד בראש הסערה ברביעי האחרון, התייחס בריאון לווינט - על המאחורי הקלעים של ההחלטה למנות את בנו של רה"מ לתפקיד בכיר בקונגרס הציוני.

לדברי זוהר: "לקחתי בחשבון שהמינוי הזה יכול לעורר מחלוקות, כי ליאיר נתניהו יש עמדות מאוד מאוד נחרצות בכל מה שקשור לעניין האידיאולוגי הימני. אבל לא חשבתי שזה יגיע למצב שבו יחליטו לעצור את הקונגרס ולמנוע את כל המינויים של כולם רק כדי לפגוע בו אישית. זו מבחינתי הייתה החלטה חסרת כבוד, חסרת ערכים, פרסונלית, אישית ומרושעת כלפי בן אדם. לא היה פה שום דבר הגון בעיניי".

על מאחורי הקלעים בערב הסערה: "רבים מן החברים בקונגרס הציוני שאינם משתייכים למחנה הימין לא הביעו שום התנגדות למינוי הזה. גם כשהעליתי את השם של יאיר נתניהו בדיון לא הייתה שום התנגדות למינוי", לדבריו "מה שקרה אחר כך זה שהתקשורת התחילה לעסוק בזה ומיד קפץ על המציאה יאיר לפיד והתחיל מחול שדים סביב הסוגייה הזו, מה שהביא לדחיית הקונגרס בשבועיים".

על האופוזיציה: "יש אין ספור מינויים בתוך המוסדות הלאומיים גם של בני משפחה, גם של מקורבים וגם של פוליטיקאים, והכל נעשה בצורה ידועה. אף אחד לא אומר שזה לא בסדר ואף אחד לא עוצר את זה".

זוהר אף הוסיף וטען כי "כשאנחנו מגיעים למצב שזה בנו של ראש הממשלה אז פתאום כולם קופצים נגד. הרי מה רצה יאיר נתניהו בסך הכול לעשות? לעבוד בהסברה ציונית למען מדינת ישראל ולמען העם היהודי. יש תפקיד של הסברה ציונית בתפוצות ובא יאיר נתניהו ומציג את מועמדותו לתפקיד הזה, מה פסול בזה, מה לא טוב בזה? מה יהיה רע אם יאיר נתניהו יעבוד מבוקר עד ערב?".

על השאלה האם יאיר נתניהו מתאים לתפקיד השיב זוהר: "תראה את הראיונות שלו בתקשורת ותבין שכן. הוא מדבר באופן רהוט בשפה האנגלית. הכתבים והמראיינים דווקא מאוד מאוד קואופרטיביים ומגיעים איתו לשיח מאוד מעניין. זה תפקיד שהוא יכול לעשות מצוין".

השר מהליכוד הוסיף וטען כי המצב הנוכחי עלול להותיר את הליכוד מחוץ למשחק: "נוצרה היום התנגשות בין ההסתדרות הציונית והמוסדות הלאומיים לבין ממשלת ישראל וזה דבר רע. נוצר מצב שכל הממשלה לא תהיה חלק מההסתדרות הציונית, היא בעצם מודרת ממנה, מה שיכול להוביל להתנגשות חזיתית בין שני הגופים. אני מבין ששוקלים לעשות הסכמים קואליציוניים שהימין הוא לא חלק מהם. אין לי ספק שאם זה יקרה זה מקרב את סופם של המוסדות הלאומיים".

במפלגת יש עתיד התייחסו לדבריו של זוהר וטענו כי "דבריו של קומבינטור הג׳ובים של הליכוד, השר מיקי זוהר, הם שקר מוחלט. מהרגע שנודע לנו על ההחלטה הבזויה למנות את בנו של ראש הממשלה לתפקיד בכיר, יש עתיד פוצצה את המשא ומתן. לא ניתן לאדם שברח מישראל בזמן מלחמה, שמסית ומפלג את החברה הישראלית מחו״ל, לייצג את מדינה. נמשיך להילחם על הערכים שלנו. על האמת שלנו".