"מחזה לא שגרתי": עימות אישי ונרחב התרחש היום (רביעי) באחד מחרדי הבחירות של הקונקרס הציוני, בין השרים יצחק וסראלוף מעוצמה יהודית לבין השר מיקי זוהר מהליכוד, ברקע ההסכם שיזם זוהר, מהלך שהותיר את בן גביר מחוץ למשחק.

השר יצחק וסרלאוף תקף בחריפות את השר מיקי זוהר על הדיל שלו עם מפלגות השמאל והחרדים והטיח בו: ״אתם הולכים עם הרפורמים, עם יש עתיד, עם השמאל תתביישו לכם".

זוהר השיב לו בצעקות: ״אתם שקרנים, חוצפנים, קיצוניים״.

בהמשך כתב השר וסראלוף בחשבון ה-X שלו: "החרם המכוער של מיקי זוהר יחד עם יש עתיד, מרצ והרפורמים נגד עוצמה יהודית במוסדות הלאומיים, הוא תקדים חמור".

לדברי וסראלוף:" מצב בו לראשונה בתולדות ההסתדרות הציונית - שתמיד הייתה בה קואליציה מקיר לקיר - הוחרמה מפלגה יהודית ציונית. זהו כתם וחרפה לליכוד".