כזה עוד לא היה: השרים וסראלוף וזוהר היטחו האשמות זה בזה והיו כפסע "מעימות פיזי"

השר יצחק וסראלוף והשר מיקי זוהר השתתפו בקטטה אישית, שכמעט הפכה לעימות פיזי - בגלל הדיל של הליכוד בבחירות להסתדרות שהותיר את בן גביר מחוץ למשחק | התיעוד הדרמטי (פוליטי)

מיקי זוהר ווסראלוף בעימות חסר תקדים

"מחזה לא שגרתי": עימות אישי ונרחב התרחש היום (רביעי) באחד מחרדי הבחירות של הקונקרס הציוני, בין השרים יצחק וסראלוף מעוצמה יהודית לבין השר מיקי זוהר מהליכוד, ברקע ההסכם שיזם זוהר, מהלך שהותיר את בן גביר מחוץ למשחק.

תקף בחריפות את השר מיקי זוהר על הדיל שלו עם מפלגות השמאל והחרדים והטיח בו: ״אתם הולכים עם הרפורמים, עם יש עתיד, עם השמאל תתביישו לכם".

זוהר השיב לו בצעקות: ״אתם שקרנים, חוצפנים, קיצוניים״.

בהמשך כתב השר וסראלוף בחשבון ה-X שלו: "החרם המכוער של מיקי זוהר יחד עם יש עתיד, מרצ והרפורמים נגד עוצמה יהודית במוסדות הלאומיים, הוא תקדים חמור".

לדברי וסראלוף:" מצב בו לראשונה בתולדות ההסתדרות הציונית - שתמיד הייתה בה קואליציה מקיר לקיר - הוחרמה מפלגה יהודית ציונית. זהו כתם וחרפה לליכוד".

