כשאנחנו פותחים שנה חדשה, זה בדיוק הזמן להרים רגע את הראש מהמספרים, לעשות סדר בראש ולהסתכל נכון על הדרך שעברנו ועל מה שמחכה לנו מעבר לפינה. שוק המימון החוץ בנקאי כבר מזמן לא משמש רק כ"תכנית גיבוי" ליזם שלא הסתדר מול הבנק. היום אנחנו מדברים על שחקן מרכזי בשוק האשראי בכלל, ובנדל"ן בפרט – כזה שחברות בנייה ויזמים בוחרים בו מרצון, עוד לפני שהם בכלל דופקים על הדלת של הבנק (כלכלה)
בוועידה הופיעו חברי כנסת, נציגי בנק ישראל ורשות התחרות, מנטורים ואנשי פיננסים שהעשירו את ארגז הכלים של יועצי המשכנתאות • תשומת לב רבה משכו הדברים של מנכ"ל טריא, שחף ארליך, שהציג נתונים, מגמות, והרחיבו על הבשורה הגדולה שמביאה טריא בתחום המשכנתאות (משכנאות)
המימון החוץ בנקאי לא עזב אותנו מעולם, למרות המיתון. ´הדס ארזים´ המחזיקה בבית ההשקעות החרדי – ´הדס מלכות´, תעניק הלוואות לעמיתי קופות הגמל של ד.ש. החברה חתמה על הסכם למתן הלוואות לעמיתי קופות גמל של ´קידום ד.ש.´ בע"מ, הפועלת בתחום האשראי למשקי בית.