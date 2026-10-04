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מבט קדימה לשנה החדשה: 

סטנדרט חדש במימון החוץ-בנקאי משה פלדמר, סמנכ"ל שיווק, מכירות ופיתוח עסקי בעדית פייננס

כשאנחנו פותחים שנה חדשה, זה בדיוק הזמן להרים רגע את הראש מהמספרים, לעשות סדר בראש ולהסתכל נכון על הדרך שעברנו ועל מה שמחכה לנו מעבר לפינה. שוק המימון החוץ בנקאי כבר מזמן לא משמש רק כ"תכנית גיבוי" ליזם שלא הסתדר מול הבנק. היום אנחנו מדברים על שחקן מרכזי בשוק האשראי בכלל, ובנדל"ן בפרט – כזה שחברות בנייה ויזמים בוחרים בו מרצון, עוד לפני שהם בכלל דופקים על הדלת של הבנק (כלכלה)

כה
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משה פלדמר (צילום: יניב איתן)

הצמיחה הזו מרשימה, אבל הגיע הזמן לדבר על הדבר האמיתי. השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו בפתחה של שנה חדשה ותוך כדי כל האתגרים, לא רק כמה אשראי בעמיד ענף הנדל"ן , אלא איזה אשראי הוא העמיד ואיך אנחנו בונים פה משהו שיישאר יציב וחזק לאורך זמן כחלק קבוע ממערכת מימון הנדל"ן.

השנתיים האחרונות היו מבחן משמעותי לענף הנדל"ן בכלל ולגופי המימון בפרט: סביבת ריבית שעוברת שינויים, מלחמה, האטה במכירות, זינוק בעלויות הבנייה ואי-ודאות כלכלית ובטחונית שעדין מרחפת מעל הכל. כל אלה הוכיחו לנו שפרויקט שנראה מושלם על הנייר בתחילת הדרך יכול לפגוש מציאות לגמרי אחרת לאחר מספר חודשים.

ככל שאנחנו גדלים, האחריות שלנו גדלה בהתאמה. מהירות וגמישות זה מעולה, ולשם כך אנחנו קיימים, אבל אסור שזה יבוא על חשבון בדיקה לעומק, ניהול סיכונים מחושב ותמחור נכון של כל עסקה. הבחינה האמיתית של חברת מימון היא לא ביכולת להעמיד אשראי מהר, אלא בליווי לאורך כל הדרך: להבין את צרכי היזם והפרויקט, לבדוק את התזרים בעיניים פקוחות, לעקוב אחרי קצב המכירות בשטח, לזהות את סימני האזהרה בזמן אמת, ולהתאים פתרונות כשהמציאות זזה.

זה דורש מאיתנו גם דיוק בתפיסת הסיכון. אין דין פרויקט של יזם וותיק ומנוסה במיקום מצוין כדין פרויקט שמתמודד עם אי ודאות גבוהה יותר. היכולת שלנו לזהות את ההבדלים ולהבחין בין סוגי העסקאות, לתמחר את הסיכון בהתאם ולהתאים את המבנה הפיננסי למה שקורה בפועל בשטח – היא זו שתאפר לענף להמשיך ולצמוח לאורך השנים.

אפשר לראות את זה היטב גם בטרנד של אנשי מקצוע מהשורה הראשונה שעוברים מהבנקים הגדולים לגופים החוץ-בנקאיים. זו לא סתם תופעה חולפת, אלא סימן לכך שהתחום מתבגר ומקצועי פי כמה. הם מביאים איתם את ה"משמעת הבנקאית" ,שיטות העבודה הקפדניות וידע מקצועי , כזו שיכולה לפעול בסביבה גמישה ומהירה יותר ופחות בירוקרטית, הנותנים ערך מוסף אדיר ליזמים ולחברות הבנייה.

כמי שהגיע מהמערכת הבנקאית, אני פוגש את השילוב הזה כל יום. החיבור בין השפה והיסודות הבנקאיים לבין החשיבה היזמית והגמישה בשטח, נותן לנו כלי עבודה עוצמתי. המטרה היא לא לקחת סיכונים מיותרים, פשוט להבין אותם לעומק ולתפור פתרונות שמתאימים בדיוק למידות של העסקה ושל האנשים שמאחוריה.

בשנה החדשה הבאה עלינו לטובה, ההצלחה שלנו תימדד לא רק בכמה הגדלנו את תיק האשראי, אלא באיכות האנשים והעסקאות שבחרנו ללוות, באמון שהיזמים רוחשים לנו, ובמקצועיות שנוכיח לאורך זמן. זו בדיוק הזמן לעצור ולשאול: האם בחרנו נכון? האם תמחרנו נכון? האם נדע לעלות על בעיות בזמן? והכי חשוב – האם העסקאות שאנחנו חותמים עליהן היום ייראו טוב גם כשהן יסתיימו בעוד כמה שנים?

אם נעשה את זה נכון, המימון החוץ-בנקאי ימשיך לבסס את מקומו הטבעי והמרכזי במפת הנדל"ן הישראלית. לא כחלופה נסתרת לבנק, אלא כשותף מלא, יציב וחיוני למשק.
נדל"ןמימון חוץ בנקאיעדית פייננסמשה פלדמר

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