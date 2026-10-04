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הפרויקט מתקדם

היסטוריה בגוש 80 בירושלים: נחצה רף 70% חתימות בפרויקט הפינוי בינוי חנה-אלקנה

פריצת דרך משמעותית בפרויקט ההתחדשות בלב האזור החרדי הוותיק: הסדר עקרונות מחייב גובש מול הנהלת ישיבת טשעבין, שיבטיח את שמירת אופיים ושלוותם של שטחי המסחר בסמוך להיכל התורה | החברות עתידור ואורבנה ממשיכות בקידום הפרויקט ובהשלמת צירוף בעלי הזכויות (נדל"ן)

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הסדר עקרונות מחייב גובש מול הנהלת ישיבת טשעבין (צילום: באדיבות המצלם)

התפתחות משמעותית נרשמת בימים אלו בלב האזור החרדי הוותיק בירושלים: פרויקט ההתחדשות העירונית במתחם הרחובות חנה 5, חנה 7 ואלקנה 6 חצה את רף 70% החתימות בקרב בעלי הזכויות במתחם.

הפרויקט מקודם בשיתוף פעולה בין חברות הנדל״ן עתידור ואורבנה, כאשר השגת הרף הנדרש מאפשרת את המשך קידום התכנון במוסדות התכנון והבנייה. במקביל, החברות ממשיכות לפעול לצירוף יתר בעלי הזכויות, מתוך מטרה להגיע להסכמה רחבה ככל הניתן. בהמשך צפויים להצטרף למתחם גם מבנים סמוכים נוספים, שירחיבו את גבולות הפרויקט.

לצד ההתקדמות במספר החתימות, נרשמה פריצת דרך משמעותית נוספת עם גיבוש הסדר עקרונות רשמי ומחייב מול הנהלת ישיבת 'כוכב יעקב' טשעבין, השוכנת בסמיכות למתחם המתוכנן.

במסגרת ההסדר הוגדרו באופן ברור ומדויק העקרונות הנוגעים לאופי שטחי המסחר בפרויקט, תוך התחייבות לשמירה על מנוחת ושלוות היכל התורה.

הדמיית הפרויקט בגוש 80 (צילום: באדיבות המצלם)

על גיבוש ההסדר עמל ר' בנימין מלצר, מבעלי חברת עתידור, שניהל במשך למעלה מחצי שנה שורה ארוכה של פגישות, דיונים ותיאומים מול הנהלת הישיבה, עד לגיבוש מתווה מוסכם המקובל על הצדדים.

החיבור בין עתידור ואורבנה נועד לקדם במתחם פרויקט מגורים מודרני בסטנדרט בינוי גבוה, לצד התנהלות סדורה ושקופה מול בעלי הזכויות והסביבה הקיימת. את ניהול וייזום הדיירים מלווה האיגוד להתחדשות עירונית.

מהנהלת החברות נמסר: "ההגעה לרף של 70% מקרב בעלי הזכויות מהווה אבן דרך מרכזית בקידום הפרויקט ברחובות חנה ואלקנה. ההבנות שהושגו מול הנהלת ישיבת טשעבין מבטאות גישה של הידברות ישירה, כבוד מלא לצביון השכונה וראייה אחראית המאפשרת לקדם את התכנון על הצד הטוב ביותר".
התחדשות עירוניתגוש 80פינוי בינויעתידוראורבנה

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