כולנו מדברים על החשיבות שבאמפתיה – מול הילדים, בני הזוג והסביבה – אך לעיתים קרובות מבלבלים בינה לבין הסכמה, הזדהות או שיפוטיות במסווה של פתרונות | משני סיפורים מפתיעים, על אדמו"ר שיוצא מגדרו כדי לחוש כל חסיד ועל רופא שהסכים לפגוש מטופל בדיוק בתוך השיגעון שלו - עולה תובנה פשוטה אך מטלטלת: כדי להגיע ללבו של אדם אחר, עלינו קודם כול להפסיק להתווכח עם המציאות שלו (חינוך ילדים)
משדרי סוף השנה עומדים תמיד בסימן סיכומים וריצות אחרונות בין קניות, מקווה ותפילות. בשיחה מיוחדת לקראת ראש השנה ויום כיפור, שוחח משה מנס עם אריאל שרפר על הלחץ החברתי של ברכות החג, על הטעות הנפוצה בבקשת סליחה, ועל מודל הורות ייחודי שנולד בכלל בתוך צריח של טנק (דבר ראשון)