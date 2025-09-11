עודד עילם הוא מזרחן ומומחה בכיר לענייני ביטחון בישראל. במהלך שירותו במוסד כיהן כראש חטיבת הפח"ע (פעילות חבלנית עוינת), תפקיד בכיר שבמסגרתו הוביל מאבק בטרור ואיומים ביטחוניים. כיום משמש כחוקר בכיר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון.

בתפקידו הנוכחי, עילם מתמקד במחקר וניתוח של סוגיות ביטחוניות במזרח התיכון, תוך שימת דגש מיוחד על התפתחויות בתחום הטרור והאיומים האסטרטגיים על ישראל. מומחיותו כוללת הבנה מעמיקה של ארגוני טרור, דינמיקה אזורית, ויחסי הכוחות במזרח התיכון.

לצד פעילותו המחקרית, עילם משמש כמרצה מבוקש בתחומי הביטחון והמודיעין, ומעביר הרצאות בפורומים מקצועיים ואקדמיים. ניסיונו העשיר בשטח, בשילוב יכולתו האנליטית, מאפשרים לו להציג תובנות ייחודיות על אתגרי הביטחון העכשוויים.

עילם מפרסם באופן קבוע מאמרים וניתוחים בנושאי ביטחון, טרור ומזרח תיכון. כתיבתו מתאפיינת בניתוח מעמיק ובהבנה מקיפה של התהליכים האזוריים והגלובליים המשפיעים על המציאות הביטחונית במזרח התיכון.