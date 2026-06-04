שילה פריד - כתב חרדים ודתות

שילה פריד הוא עיתונאי ישראלי ותיק המשמש ככתב לענייני חרדים ודתות ב-ynet ובעיתון "ידיעות אחרונות". פריד בנה לעצמו קריירה עיתונאית מגוונת ועשירה בתקשורת הישראלית, והוא נחשב לאחד הכתבים המובילים בתחום הסיקור החרדי והדתי בישראל. לצד עבודתו הכתובה, הוא גם משדר כעורך ומגיש ברדיו ynet, ומביא לקהל הרחב סיקור מעמיק ומקצועי של העולם החרדי והדתי.

לפני שהצטרף למערכת ynet וידיעות אחרונות, עבר פריד דרך ארוכה בתקשורת הישראלית. הוא עבד ככתב, מפיק, עורך ומגיש בגלי צה"ל (גל"צ), שם צבר ניסיון רב בעיתונאות משודרת. בנוסף, שידר ברשת א' ועבד כעיתונאי בעיתונים "בשבע" ו"שביעי". הניסיון המגוון הזה העניק לו כלים מקצועיים רבים והבנה עמוקה של הנוף התקשורתי הישראלי.

כתב לענייני חרדים ודתות, פריד מתמחה בסיקור מעמיק של החברה החרדית בישראל, מנהיגותها הרוחנית, המפלגות החרדיות, והדינמיקה הפנימית של הציבור הדתי. עבודתו כוללת ראיונות עם רבנים ומנהיגים דתיים, סיקור אירועים משמעותיים בעולם החרדי, וניתוח מגמות חברתיות ופוליטיות בקרב הציבור הדתי והחרדי בישראל.

הסיקור העיתונאי של פריד מאופיין בגישה מקצועית ואובייקטיבית, תוך שמירה על קשר הדוק עם מקורות בעולם החרדי והדתי. הוא מצליח לגשר בין העולם החרדי לבין הקהל הרחב, ומספק לקוראיו הבנה מעמיקה של נושאים מורכבים הקשורים לחברה החרדית, למערכת הפוליטית הדתית, ולמתחים ולאתגרים העומדים בפני הציבור הדתי בישראל.