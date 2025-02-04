דובר צה"ל ושב"כ אישרו לפני זמן קצר בהודעה דרמטית על תקיפה שבוצעה בלב הבירה הקטארית כנגד בכירי חמאס | מוקדם יותר דווח על פיצוצים עזים שנשמעו בבירה, דקות לאחר מכן כאמור יצאה ההודעה הרשמית | "ננקטו צעדים למנוע פגיעה בבלתי מעורבים", נכתב בהודעה | לפי דיווח סעודי, בכיר חמאס חליל אל חיה חוסל בתקיפה | שם המבצע: "פסגת האש" |כל הפרטים (חדשות)
המגעים לעסקת חטופים נמשכים והיום דווח על מסמך האסטרטגי הנדון בדוחה שבקטאר - בו ישראל מבססת את שיחות המו"מ סביב הישארות צה"ל ליד ציר נצרים | ישראל בוחנת חלופה ביטחונית שתמנע מעבר מחבלים חמושים לאורך הרצועה | לפי הנכתב במסמך: "המטרה להצליח להחזיר לכאן את החיים והמתים כאחד" (מדיני)