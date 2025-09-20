הדרישה הקטארית מישראל שמעכבת את חידוש המו"מ לעסקת חטופים

המאמצים הדיפלומטיים לחידוש המשא ומתן על עסקת החטופים נמצאים במבוי סתום, לאחר שקטאר הציבה תנאי מפורש וחסר תקדים: התנצלות ישראלית על התקיפה בדוחא. כך עולה מדיווחים שהגיעו משני מקורות המעורים בפרטים. המהלך מגיע על רקע השעיית התיווך הקטארי, שהחל מיד לאחר התקיפה האווירית הנדירה של ישראל במדינת המפרץ, בה נהרגו חמישה פעילי חמאס ואיש ביטחון קטארי.

הממשל האמריקני, המודאג מהיעדר מתווך מרכזי, סבור כי ללא מעורבותה של קטאר יהיה כמעט בלתי אפשרי להגיע להסכמות על שחרור החטופים וסיום הלחימה. לפיכך, מופעל לחץ כבד על ישראל להיענות לדרישה הקטארית כדי להחיות את השיחות.

לפי הדיווח שפורסם בחדשות N12 בשם שני מקורות שצוטטו, הדרישה להתנצלות מגיעה ישירות מהאמיר הקטארי, שהעלה את הנושא בפגישות עם שר החוץ האמריקני, מרקו רוביו. גורמים המקורבים לשיחות מציינים כי האמריקנים ניסו לקיים פגישה משולשת בלונדון כדי ליישר את ההדורים, אך הקטארים סירבו להיפגש עם השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר. כעת, המשא ומתן מתרכז בפגישה בניו יורק בין השליח האמריקני סטיב וויטקוף לראש ממשלת קטאר, בניסיון למצוא פתרון למשבר.

על פי מקור המעורה בפרטים, קטאר עשויה להסכים לנוסח התנצלות גמיש, כזה שיתמקד במותו של איש הביטחון הקטארי, ויכלול תשלום פיצויים והתחייבות ישראלית להימנע מתקיפות דומות בעתיד. אף על פי כן, התנצלות רשמית של ישראל בפני מדינה ערבית, במיוחד לאחר תקיפה צבאית, מהווה צעד רגיש מבחינה פוליטית עבור ראש הממשלה בנימין נתניהו.

כעת נותרה השאלה, האם ועד כמה נתניהו יסכים להרחיק לכת כדי לתת צ'אנס ליתווך קטארי לעסקת החטופים? ימים יגידו.