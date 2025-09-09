ישראל תקפה לראשונה בהיסטוריה בדוחא בירת קטאר את צמרת ארגון הטרור חמאס, כך מפרסם היום (שלישי) דובר צה"ל ושב"כ.

בהודעה משותפת לדובר צה"ל ושב"כ נמסר: "צה״ל ושב״כ באמצעות חיל האוויר, תקפו לפני זמן קצר באופן ממוקד את צמרת הנהגת ארגון הטרור חמאס. חברי ההנהגה שהותקפו הובילו את פעילות ארגון הטרור במשך שנים, ואחראים באופן ישיר לביצוע טבח ה-7 באוקטובר וניהול המלחמה נגד מדינת ישראל. טרם התקיפה ננקטו צעדים בכדי לצמצם פגיעה בבלתי מעורבים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ומידע מודיעיני נוסף. במהלך חופשה משפחתית: הצלם החב"די חווה תקיפה אנטישמית | צפו איציק אוחנה | 12:23 אכזריות שכזו: יותר מ-20 בני אדם שעמדו בתור לקבלת קצבה נרצחו במתקפה רוסית ישראל גראדווהל | 14:39 צה״ל ושב״כ ימשיכו לפעול בנחישות להכרעת ארגון הטרור חמאס האחראי לטבח ה-7 באוקטובר". עדכונים שוטפים: 16:52: סמוטריץ' מגיב לתקיפת צה"ל: "לטרוריסטים אין ולא תהיה חסינות מפני ידה הארוכה של ישראל בשום מקום בעולם. החלטה נכונה שקיבלנו וביצוע מושלם של צה"ל ושב"כ. תודות לכולם ולקדוש ברוך הוא שנותן לנו כח לעשות חיל". 16:45: לפיד: מברך את חיל האוויר, צה״ל, שב״כ וכל כוחות הביטחון על פעולה יוצאת דופן לסיכול אויבנו 16:39: גורמים ערביים מאשרים לרשת אל-ערביה את חיסולם של בכירי חמאס חליל אל-ח'יה, זאהר ג'בארין, חאלד משעל וניזאר עוודאללה. מדיווחים עולה כי השם שניתן למבצע ההיסטורי הוא "פסגת האש" או "עצרת הדין". יצוין כי בהודעה נמנעה ישראל, ככל הנראה באופן מכוון, מלהזכיר את מקום התקיפה - בלב הבירה של המתווכת הקטארית. פיצוצים עזים נשמעו אחר הצהריים (שלישי) בדוחה בירת קטאר, בעוד עדי ראייה דיווחו על ענני עשן המיתמרים מהעיר, כך דווח בסוכנות הידיעות 'רויטרס'. לפי הדיווחים, עדי ראיה סיפרו על מספר פיצוצים - עשרה לפי אחת העדויות, שנשמעו בבירה הקטארית. כתב אקסיוס ברק רביד אישר מוקדם יותר בשם "גורם ישראלי" כי מדובר בפעולה ישראלית שכוונה נגד בכירים בארגון הטרור חמאס, לאחר מספר דקות יצאה כאמור הודעה רשמית של שב"כ וצה"ל בו לקחה ישראל אחריות על המתקפה.

הכתב מיכאל שמש דווח כי בעת משפטו של נתניהו ביקש האחרון הפסקה "ארוכה מאוד", הדבר לא הותר לפרסום עד כה וההערכה היא כי יש קשר בין האירועים.

במקביל, שרי הקבינט המדיני בטחוני קיבלו הוראה להישאר זמינים, ייתכן שהקבינט יתכנס בשעות הקרובות.

לפי דיווח סעודי, בכיר חמאס חליל אל חיה חוסל בתקיפה הישראלית.

מדיווחים ערביים עולה כי צמרת הארגון התכנסה בבירה הקטארית כדי לדון בהצעתו של הנשיא טראמפ, אז הומטרה אש לעברם על ידי חיל האוויר הישראלי.

עוד עולה כי בפגישה נכחו בכירי חמאס חו"ל שנותרו בחיים: ח'ליל אל-חיה, ח'אלד משעל, מוחמד דרוויש, ראזי חמד ועיזאת א-רישק.

בישראל אומרים גורמים רשמיים כי כעת ממתינים לראות את תוצאות המתקפה.

משרד החוץ הקטארי פרסם הודעת גינוי: "מדינת קטאר מגנה בחריפות את הפיגוע הישראלי הפחדני שכוון למטה המגורים של כמה מחברי הלשכה המדינית של חמאס בדוחא, בירת קטאר. פיגוע פלילי זה מהווה הפרה בוטה של ​​כל החוקים והנורמות הבינלאומיים ואיום חמור על ביטחונם ובטיחותם של קטארים ותושבי קטאר. המשרד מאשר כי גופי הביטחון, ההגנה האזרחית והרשויות הרלוונטיות החלו להגיב מיד לאירוע ולנקוט באמצעים הנדרשים כדי לרסן את השלכותיו ולהבטיח את בטיחות התושבים והסביבה. בעוד שמדינת קטאר מגנה בתוקף את המתקפה הזו, היא מאשרת כי לא תסבול את ההתנהגות הפזיזה הישראלית הזו, את המשך הפגיעה שלה בביטחון האזורי, או כל פעולה שמטרתה היא ביטחונה וריבונותה. חקירות מתקיימות ברמה הגבוהה ביותר, ופרטים נוספים יפורסמו ברגע שיהיו זמינים."