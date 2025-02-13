מי שחושב שבני ברק תמיד הייתה מה שהיא היום - טועה. זו אחת המסקנות המפתיעות שעולות מספרו החדש של ד"ר מנחם קרן-קַרץ | "כל אדם שאני מספר לו שבני ברק הפכה לעיר חרדית רק לפני כמה עשורים מנסה מיד להסביר לי איפה טעיתי", הוא אומר וחושף את הסיפורים ההיסטוריים המרתקים על העיר (חרדים)
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נח"ל חרדי משלה בצבא • צעירים מתל אביב וחיפה יצאו למושבים ולגרעיני התיישבות, לעומתה
הקים מרן ה'אמרי חיים' זצ"ל נח"ל חסידי, איך הגיבו המנהיגים החרדים? | הסיפור המרתק שחושף ד"ר קרן-קרץ (אמונה וביטחון)
בפרק השביעי משוחח יוצר הסדרה אלי דן עם ההיסטוריון ד"ר מנחם קרן קרץ, על הרגעים בהם האדמו"ר מויז'ניץ שולח את חתנו הרב משה ארנסטר להקים גרעין נח"ל חרדי עבור עשרות חיילים מבני החסידות • מה רצה האדמו"ר? האם היוזמה הצליחה? ומדוע העובדה הזו נשמעת היום כמו מדע בדיוני? האזינו לראיון המלא בסדרת אמונה וביטחון • כיכר הסכתים