איך נראו החיים כילד יהודי באיראן תחת המשטר העוין? מדוע הוא נדר לקרוא לילדיו על שם אריאל שרון? ולמה הוא בטוח שהאיום הגדול ביותר על מדינת ישראל הוא דווקא "המורפיום הליברלי" שמחלחל בתוכנו? רגע לפני שהוא קופץ למים הסוערים, אליהו יוסיאן חושף כי הוא בדרך לפוליטיקה כבר בבחירות הקרובות ונערך לשריון במפלגת ימין. בריאיון מרתק בפודקאסט 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף, חוקר המזרח התיכון יורה לכל הכיוונים, מציג משנה סדורה ובלתי מתפשרת על עתיד העם היהודי - ומסביר למה הוא מכוון היישר אל קודש הקודשים: כיסא שר החינוך. צפו (כיכר FM)