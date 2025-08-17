טירת וינדזור היא הטירה המאוכלסת הגדולה ביותר בעולם ואחד ממעונותיה הרשמיים של המשפחה המלכותית הבריטית. הטירה, הממוקמת במחוז ברקשייר באנגליה, משמשת כמעונו הרשמי של המלך צ'ארלס השלישי ומהווה אתר היסטורי בעל חשיבות לאומית.

הטירה נוסדה במאה ה-11 על ידי וויליאם הכובש ומאז שימשה כמעון מלכותי לאורך כ-40 דורות של המשפחה המלכותית הבריטית. המתחם המרשים משתרע על פני שטח של כ-13 דונם וכולל מבנים היסטוריים, גנים מטופחים וכנסיית סנט ג'ורג' המפורסמת.

בטירת וינדזור התרחשו לאורך השנים אירועים היסטוריים משמעותיים, כולל חתונות מלכותיות, טקסים רשמיים והלוויות. בשנת 1992 הטירה ספגה נזק משמעותי בשריפה גדולה, אך שוקמה במלואה תוך חמש שנים בעלות של 36.5 מיליון ליש"ט.

הטירה משמשת כיום כאחד מאתרי התיירות הפופולריים ביותר בבריטניה, ומושכת מאות אלפי מבקרים מדי שנה. המבקרים יכולים לסייר בחדרי המדינה המפוארים, לבקר במוזיאון בית הבובות של המלכה מרי ולצפות בטקס חילופי המשמרות המסורתי.