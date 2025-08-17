לאחר תקופה לא פשוטה בביתם הנוכחי, הנסיך והנסיכה מוויילס, וויליאם וקייט, קיבלו החלטה לעבור דירה.

בני הזוג מתכוננים לעבור עם שלושת ילדיהם לגור ב־Forest Lodge, אחוזה מרשימה בת שמונה חדרי שינה הממוקמת בפארק וינדזור רחב הידיים. מאז אוגוסט 2022 הם מתגוררים ב־Adelaide Cottage שבשטח טירת וינדזור, אך בשנה וחצי האחרונות התמודדה קתרין עם מחלה קשה וטיפולים מתישים, והמשפחה מבקשת לפתוח דף חדש.

גורם בארמון אמר כי "וינדזור הוא ביתם, אך התקופה ב־Adelaide Cottage הייתה רצופה גם ברגעים לא פשוטים. המעבר מעניק להם הזדמנות להתחיל מחדש ולהותיר מאחור זיכרונות פחות טובים". לדבריו, בני הזוג רואים בבית החדש יעד ארוך טווח - המקום שבו יגדלו את ילדיהם ושאליו יתייחסו כאל ביתם הקבוע גם בבוא היום שבו יהיו למלך ולמלכה.

בדומה לביתם הנוכחי, גם באחוזה החדשה לא יתגוררו עמם אנשי צוות. וויליאם וקתרין מבקשים לנהל חיי משפחה פרטיים ככל האפשר. הם מימנו את המעבר בעצמם, ישלמו דמי שכירות מלאים בשוק החופשי, וההוצאות אינן מכספי הציבור המועברים לבית המלוכה.

Forest Lodge הוא מבנה לשימור מהמאה ה־18, שעבר שיפוץ נרחב בשנת 2001 בעלות של כ־1.5 מיליון ליש"ט. אז הוצע להשכרה תמורת 15 אלף ליש"ט לחודש. תמונות שפורסמו אז חשפו תקרות מקושטות, קשתות אבן מקוריות והיכל כניסה בעל תקרה קמורה ייחודית. לאחרונה קיבל המבנה היתר לעבודות פנימיות וחיצוניות מצומצמות, כולל הסרת חלון ושינויים באח.

לבני הזוג קיימים נכסים נוספים: בית Anmer Hall בנורפולק, שבו הם נוהגים לבלות בחופשות, ומשרדיהם נשארו בארמון קנסינגטון בלונדון. המעבר לוינדזור הוכיח את עצמו עד כה, והם מצאו שם שקט ופרטיות שקשה היה להשיג בבירה. שלושת ילדיהם לומדים בבית הספר למברוק ומרגישים שם בנוח.

קתרין עצמה מרבה לדבר על הקשר המיוחד שהיא מוצאת בטבע, אותו היא מכנה "המקום המרפא שלי".

בני הזוג מתכננים לעבור לבית החדש בעוד מספר חודשים, כשהם מצפים להתחלה רעננה וליצירת זיכרונות מאושרים יחד עם ילדיהם במעונם החדש שבמרכז הפארק המלכותי, לאחר שהנסיכה החלימה מהמחלה הקשה ממנה סבלה עד לאחרונה.