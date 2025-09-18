כבוד מלכים: טראמפ זכה למחוות כבוד יוצאות דופן בטירת ווינדזור

הארוחה בטירת ווינדזור לכבוד הנשיא טראמפ ( צילום: מסך )

הנשיא האמריקני דונלד טראמפ, השוהה בימים אלה בביקור רשמי בבריטניה, זכה אמש לכבוד נדיר בארוחת ערב ממלכתית מפוארת בטירת וינדזור, בהנחיית המלך צ'ארלס השלישי והמלכה קמילה.

זהו ביקור המדינה השני שבו טראמפ מתארח אצל משפחת המלוכה הבריטית, מה שהופך אותו למנהיג העולמי הראשון שזוכה לכך. האירוע הנוצץ נערך באולם סנט ג'ורג' המפואר, בתצוגה מרהיבה של יוקרה בריטית, כאשר שומרי מגדל לונדון במדים האדומים המסורתיים קיבלו את פני האורחים בכניסה. בתוך האולם הוצב שולחן ווטרלו הענק, באורך 50 מטרים, שעוצב בקפידה עם 1,462 כלי כסף מנצנצים לאור 139 נרות. סידורי פרחים עונתיים, שנקטפו שעות ספורות קודם לכן מגני הטירה, מילאו את המקום בניחוח סתווי. בסעודה המלכותית השתתפו 160 אורחים, שזכו לשירותם של כ-100 אנשי צוות. בין הנוכחים הבולטים היו אישים פוליטיים בכירים, בהם מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו וראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר. כמו בסרטים: שודד במדי צלילה ביצע שוד במסעדה על שפת המים בדיסני דני שפיץ | 10:19 טראמפ פתח בשיחה עם החייל המלכותי - המלך ניסה לסיים את זה יוסי נכטיגל | 17.09.25 המלך צ'ארלס וטראמפ אירחו גם שורה של ענקי טכנולוגיה, בהם טים קוק מאפל, דמיס הסאביס מגוגל וסם אלטמן מ-OpenAI. פסקל סוריו, מנכ"ל חברת התרופות אסטרהזנקה, החברה בעלת הערך הגבוה ביותר בבורסת לונדון, נכח אף הוא. בנוסף, איל התקשורת רופרט מרדוק נראה בין האורחים, למרות תביעה משפטית תלויה ועומדת נגדו מצד טראמפ על דיווח של הוול סטריט ג'ורנל שבבעלותו. המלך צ'ארלס הקפיד לשבת לצד טראמפ במרכז השולחן. כמחווה לאהבתו של טראמפ לגולף הוזמן גם הגולפאי האנגלי הנודע ניק פאלדו, זוכה שש אליפויות גדולות, שנכח באירוע. נאום המלך אף כלל התייחסות למגרשי הגולף המפוארים למדי שבבריטניה.

הנשיא טראמם עם המלך צ'ארלס השלישי ( צילום: מסך )

התפריט כלל שלוש מנות: פנקוטה של גרגר נחלים מהמפשייר למנה ראשונה, בלוטין עוף מנורפוק למנה עיקרית, וקינוח של בומב גלידת וניל עם סורבה פטל. האורחים נהנו גם ממגוון יינות יוקרתיים.

קוקטייל מיוחד הושק במיוחד לאירוע: "טרנסאטלנטיק וויסקי סאוור", עם נגיעות של וויסקי ג'וני ווקר בלאק, קצף פקאן ומרשמלו קלוי, שהוגש על ביסקוויט בצורת כוכב.

לקינוח הוגש פורט וינטג' Warre's משנת 1945, מחווה מיוחדת לטראמפ כנשיא ה-45 של ארצות הברית. בין המשקאות לאחר הארוחה היה גם קוניאק Hennessy 1912 Grande Champagne – משנת לידתה של אמו של טראמפ, שגם היא ילידת סקוטלנד.

בנאומו שיבח המלך צ'ארלס את ההיסטוריה המשותפת והיחסים החזקים בין שתי המדינות, יחסים שאפילו ג'ורג' וושינגטון והמלך ג'ורג' לא יכלו לדמיין לפני 250 שנה. הוא הדגיש את הברית הביטחונית וההגנתית ארוכת השנים, וציין כי "בשתי מלחמות עולם נלחמנו יחד כדי להביס את כוחות העריצות". המלך שיבח גם את מחויבותו האישית של טראמפ למציאת פתרונות לסכסוכים קשים ברחבי העולם.

טראמפ, בתורו, הודה על הכבוד ההיסטורי ואף התלוצץ כי הוא מקווה שאף נשיא אמריקני אחר לא יזכה שוב לכבוד כזה. הוא הביע התרשמות עמוקה מיכולתו של המלך לזכור את שמותיהם של כ-150 אנשים שלחץ את ידיהם, ושיבח את בנו של המלך, הנסיך וויליאם, כ"יוצא מן הכלל" ו"מדהים".

המוזיקה שנבחרה לערב כללה נעימות ושירים קבועים מעצרות הבחירות של טראמפ.

האירוע ההיסטורי נועד לחזק עוד יותר את היחסים בין בריטניה לארצות הברית, ובכל מה שקשור לכבוד ואירוח מלכותי, בריטניה בהחלט יודעת לתת הופעה.