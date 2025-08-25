כיכר השבת
"דברים מדהימים בחסידות"

השחקן הישראלי חושף: "האמונה התחזקה אצלי, כבר 20 שנה אני לומד חסידות"

השחקן עמוס תמם העניק בסוף השבוע ראיון לתקשורת וסיפר על הקשר לדת וליהדות | תמם סיפר כי הוא צם ביום כיפור ואוכל כשר "הדת נמצאת אצלי מהבית" | לדבריו: "האמונה התחזקה אצלי, כבר 20 שנה אני לומד חסידות ופנימיות התורה, פסיכולוגיה ורוח יהודית מהמקורות שלנו" (ברנז'ה)

עמוס תמם (צילום: אור גפן)

השחקן עמוס תמם העניק בסוף השבוע ראיון לתקשורת וסיפר על הקשר לדת וליהדות. בראיון למאיה כהן בעיתון 'ישראל היום' סיפר תמם: "גדלתי בבית מאמין, שומר שבת, צם ביום כיפור ואוכל כשר - הדת נמצאת אצלי מהבית".

לדבריו: "האמונה התחזקה אצלי, כבר 20 שנה אני לומד חסידות ופנימיות התורה, פסיכולוגיה ורוח יהודית מהמקורות שלנו".

בהמשך דבריו הוסיף ואמר: "יש לנו דברים מדהימים גם בחסידות. כשמתבוננים בחיים דרך החסידות והפסיכולוגיה היהודית, מגלים שזה נוגע בכל, בתקופות כאלה, הן מגבירות בי את היכולת לראות את הדברים בגודלם האמיתי ואז כבר יותר קל לנשום".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (89%)

לא (11%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בציצית:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר