השחקן עמוס תמם העניק בסוף השבוע ראיון לתקשורת וסיפר על הקשר לדת וליהדות. בראיון למאיה כהן בעיתון 'ישראל היום' סיפר תמם: "גדלתי בבית מאמין, שומר שבת, צם ביום כיפור ואוכל כשר - הדת נמצאת אצלי מהבית".

לדבריו: "האמונה התחזקה אצלי, כבר 20 שנה אני לומד חסידות ופנימיות התורה, פסיכולוגיה ורוח יהודית מהמקורות שלנו".

בהמשך דבריו הוסיף ואמר: "יש לנו דברים מדהימים גם בחסידות. כשמתבוננים בחיים דרך החסידות והפסיכולוגיה היהודית, מגלים שזה נוגע בכל, בתקופות כאלה, הן מגבירות בי את היכולת לראות את הדברים בגודלם האמיתי ואז כבר יותר קל לנשום".