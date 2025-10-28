כיכר השבת
השחקן היהודי מייקל רפפורט חשף: "אני מניח תפילין כבר כשנתיים"

"כשאני יוצא מהבית אחרי תפילה, אני מרגיש כמו גיבור על, לא בלתי פגיע אבל מחובר", כך תיאר השחקן היהודי מייקל רפפורט מארה"ב את תהליך ההתחזקות שעובר הכולל הנחת תפילין מזה כשנתיים (ציצית)

השחקן מייקל רפפורט והתפילין (צילום: רשתות חברתיות)

השחקן היהודי מייקל רפפורט מארצות הברית, חושף תהליך התחזקות רוחנית דרך הנחת תפילין.

בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות לצד תמונה שבה נראה מניח תפילין, הוא כתב: "אני מניח תפילין כבר כשנתיים, לא גדלתי עם זה, לא גדלתי מתוך הבנה של זה, אבל כשראיתי אנשים בניו יורק עושים את זה ברחוב, מחוץ לחנות בייגל או בפארק, זה היה נראה לי מוזר, לא הבנתי את זה, לא הבנתי את היופי והמשמעות".

לדבריו: "עכשיו כשאני מניח תפילין כל בוקר - זה פוגע לי בחזה, זה ממקד אותי, זה טוען אותי, זה גורם לי להרגיש ממוקד, יציב ומצויד - לא בנשק, אלא בתכלית, במשמעת ובזהות, זה לא רק טקס, זו הדרך שלי לדבר עם אלוקים, זו הדרך שלי לדבר עם העם שלי, זו הדרך שלי לדבר עם עצמי ואני אוהב את זה ממש".

לסיום הוא כתב: "כשאני יוצא מהבית אחרי תפילה, אני מרגיש כמו גיבור על, לא בלתי פגיע אבל מחובר. עם ישראל חי".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

