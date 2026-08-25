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תגובה לסנקציות

איראן לועגת לאיומי טראמפ: "אף אחד לא מאמין, אתם לא במצב לצמצם קשרים"

יו"ר הפרלמנט האיראני מכחיש את איומי וושינגטון • שר האוצר: "הכנו צעדים להתמודדות" | תגובה לסנקציות טראמפ (בעולם)

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ (צילום: הבית הלבן)

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, יצא הלילה (בין שני לשלישי) בהתקפה חריפה נגד , תוך שהוא מכחיש את משמעות האיומים האמריקניים ומציג תמונה של חוסר אמון בינלאומי בוושינגטון. ההתבטאות מגיעה על רקע הסנקציות החדשות שהטיל ממשל טראמפ על איראן, במסגרת מה שכונה "D-Day הכלכלי".

"האמריקנים יודעים שאיש אינו מאמין להתרברבויות שלהם", כתב קאליבאף בהודעה רשמית. "ארצות הברית אינה נמצאת במצב כלכלי שמאפשר לה לצמצם עוד יותר את יחסיה עם מדינות אחרות".

לדבריו, שותפות הסחר של הודיעו למשטר בטהרן, הן באמצעות כלי התקשורת והן במסרים ישירים, כי הן אינן מייחסות חשיבות להתבטאויות האמריקניות.

שר האוצר האיראני, עלי מדניזאדה, הצטרף לחזית ההכחשה והודיע כי המשטר הכין תוכנית מקיפה להתמודדות עם הלחצים האמריקניים. "הכנו צעדים כדי להתמודד עם הלחצים האמריקניים", מסר שר האוצר. לדבריו, "הסנקציות האמריקניות ייכשלו הפעם בניסיון לנתק את עורקי הכלכלה שלנו, בדיוק כפי שנכשלו בעבר".

התבטאויות הבכירים האיראניים מגיעות על רקע מתקפה כלכלית אמריקנית חסרת תקדים. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט חשף כי הסנקציות מתמקדות בכ-60 ישויות, בני אדם וכלי שיט הקשורים לאיראן, תוך התמקדות בחמישה סקטורים מרכזיים: נכסים דיגיטליים, טכנולוגיה, זהב, תעופה וספנות.
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