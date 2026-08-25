תחקיר של ה'וול סטריט ג'ורנל' מגלה כי קהילת המודיעין האמריקנית הזהירה את נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, בצורה מפורשת כי חיסולו של המנהיג העליון של איראן, עלי ח'אמנהאי, לא יביא לפריצת דרך מדינית או לקריסת המשטר.

להיפך - ההערכה המודיעינית הייתה חד-משמעית: המהלך יוביל לעליית משטר קיצוני ונוקשה אף יותר, שיהיה נחוש להשיג נשק גרעיני.

על פי הדיווח, ימים ספורים לפני פתיחת המתקפה הרחבת היקף ב-28 בפברואר, זימן טראמפ את ראשי מערכת הביטחון להתייעצות מכרעת. השאלה שעמדה על הפרק: האם מתקפה כה מסיבית אכן תוכל למוטט את המשטר האיראני ולפרק את תוכנית הגרעין שלו.

ראש המודיעין הלאומי דאז, טולסי גבארד, הבהירה לנשיא בלשון ברורה: חיסול ח'אמנהאי יביא בסבירות גבוהה לעלייתו של שלטון נוקשה עוד יותר. גם בכירי הפנטגון הצטרפו להתרעה והזהירו מפני אבדות כבדות בנפש ושחיקה של מאגרי התחמושת האמריקניים.

אולם טראמפ, שהשתכנע מעמדתם של גורמים שטענו כי איראן נמצאת בשפל היסטורי, ומתוכניות התקיפה ה'נחרצות' של שר ההגנה פיט הגסת' וראשי הצבא, בחר לדחות את החששות ולהורות על ביצוע המתקפה.

במבחן המציאות, כך מציין ה'וול סטריט ג'ורנל', התחזיות וההתרעות המודיעיניות התממשו כמעט במלואן. ח'אמנהאי אכן חוסל בידי ישראל - אירוע שהתקבל במחיאות כפיים בבמעונו של הנשיא טראמפ - אך המשטר לא קרס כפי שקיווה הנשיא.

במקומו של ח'אמנהאי עלה בנו, מוג'תבא ח'אמנהאי, ומשמרות המהפכה הידקו את אחיזתם במדינה. המשטר החדש מסרב להיכנע ללחצים האמריקניים, וממשיך לירות על אוניות סוחר במצר הורמוז - בדיוק כפי שהזהירו אנשי המודיעין.