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התחזיות התממשו

תחקיר: טראמפ התעלם מאזהרה מפורשת - חיסול ח'אמנהאי יוביל למשטר קיצוני  עוד יותר באיראן

אזהרות המודיעין שנזנחו, והתחזית הקודרת שהתממשה במלואה: תחקיר נרחב של ה'וול סטריט ג'ורנל' חושף כי ימים ספורים לפני התקיפה הדרמטית, הבהירו ראשי מערכת הביטחון והמודיעין בארה"ב לנשיא טראמפ כי חיסולו של עלי ח'אמנהאי לא יוביל לקריסת המשטר בטהרן – אלא לעליית שלטון קיצוני ונוקשה עוד יותר בראשות מוג'תבא חמינאי; למרות ההתרעות המפורשות על שחיקת מאגרים וסכנת הסלמה במפרץ, הנשיא הכריע בעד (עולם)

2תגובות
עלי חמינאי (צילום: By Khamenei.ir, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=179201861)

תחקיר של ה'וול סטריט ג'ורנל' מגלה כי קהילת המודיעין האמריקנית הזהירה את נשיא , דונלד טראמפ, בצורה מפורשת כי חיסולו של המנהיג העליון של , עלי ח'אמנהאי, לא יביא לפריצת דרך מדינית או לקריסת המשטר.

להיפך - ההערכה המודיעינית הייתה חד-משמעית: המהלך יוביל לעליית משטר קיצוני ונוקשה אף יותר, שיהיה נחוש להשיג נשק גרעיני.

על פי הדיווח, ימים ספורים לפני פתיחת המתקפה הרחבת היקף ב-28 בפברואר, זימן את ראשי מערכת הביטחון להתייעצות מכרעת. השאלה שעמדה על הפרק: האם מתקפה כה מסיבית אכן תוכל למוטט את המשטר האיראני ולפרק את תוכנית הגרעין שלו.

ראש המודיעין הלאומי דאז, טולסי גבארד, הבהירה לנשיא בלשון ברורה: חיסול ח'אמנהאי יביא בסבירות גבוהה לעלייתו של שלטון נוקשה עוד יותר. גם בכירי הפנטגון הצטרפו להתרעה והזהירו מפני אבדות כבדות בנפש ושחיקה של מאגרי התחמושת האמריקניים.

אולם טראמפ, שהשתכנע מעמדתם של גורמים שטענו כי איראן נמצאת בשפל היסטורי, ומתוכניות התקיפה ה'נחרצות' של שר ההגנה פיט הגסת' וראשי הצבא, בחר לדחות את החששות ולהורות על ביצוע המתקפה.

במבחן המציאות, כך מציין ה'וול סטריט ג'ורנל', התחזיות וההתרעות המודיעיניות התממשו כמעט במלואן. ח'אמנהאי אכן חוסל בידי ישראל - אירוע שהתקבל במחיאות כפיים בבמעונו של הנשיא טראמפ - אך המשטר לא קרס כפי שקיווה הנשיא.

במקומו של ח'אמנהאי עלה בנו, מוג'תבא ח'אמנהאי, ומשמרות המהפכה הידקו את אחיזתם במדינה. המשטר החדש מסרב להיכנע ללחצים האמריקניים, וממשיך לירות על אוניות סוחר במצר הורמוז - בדיוק כפי שהזהירו אנשי המודיעין.
ארה"באיראןדונלד טראמפחיסול עלי חמינאי

2 תגובות

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2
מה חדש? גם היו תחזיות שהמשטר יפול. ככה זה דרכם של יועצים הם חוזים את כל התרחישים האפשריים ואז בדיעבד הם אומרים הנה אמרנו לך ... כן אבל גם אמרתם גם ההיפך ? אהה את זה אף אחד לא טורח להזכיר ... גם שעון דפוק (אנלוגי) צודק פעמיים ביום ...
חנוך
1
המודיעין האמריקאי לא מבין כלום בתרבות המזרח תכונית. הטענה שלהם היא בערך כמו להגיד שאסור לחסל את היטלר ימח"ש כי מי שירש אותו יהיה יותר גרוע.
אילן

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