אחד מהיעדים האהובים על ישראלים בשנים האחרונות, הוא יוון והאיים הרבים שבה, אלא שבשנה האחרונה, יוון נהפכה לזירת קרב נגד ישראלים, כביכול בגלל המלחמה בעזה.

במרכז הלאומי למעקב ולהתמודדות עם אנטישמיות ודה-לגיטימציה של מדינת ישראל, מתריעים היום (רביעי) מפני גל מתוכנן של הפגנות אנטי-ישראליות שיתקיימו ביום שבת הקרוב, ביותר מ-25 מוקדים ברחבי יוון – ובפרט באיים ואזורים תיירותיים מרכזיים – במסגרת קמפיין בינלאומי בשם “יום פעולה למען עזה”.

הקמפיין, אותם מובילים ארגונים פרו-פלסטיניים, מתיימר להציג את ישראל כמדינה שמבצעת “רצח עם”, וקורא להופעה פומבית של סולידריות עם הפלסטינים במוקדי תיירות בולטים ביוון, במטרה “לערער על הרעיון שיוון היא מקום מנוחה למי שמזוהים עם כוחות צה”ל”. תחת הסיסמה “Not in Our Land – Not in Our Name”, מעודדים מארגני הקמפיין פעילים לקיים אירועים מקומיים, להפיץ חומרי הסברה ולהשתמש בהאשטגים לקידום המסרים ברשתות החברתיות.

על פי הדיווחים שהתקבלו במרכז השליטה, ההפגנות צפויות להתקיים באיים רודוס, קוס, כרתים, סאמוטרקי, אנדרוס, לסבוס, טילוס, אמורגוס, סיפנוס ואחרים – וכן באתרים מרכזיים ביבשה כגון אולימפיה, קיאטו, אדסה ופרבזה. רוב ההפגנות מתוכננות לשעות אחר הצהריים והערב, במוקדים ציבוריים בולטים כגון נמלים, כיכרות ואתרים ארכיאולוגיים.