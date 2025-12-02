המזכירה לביטחון המולדת בארה"ב קריסטי נואם הודיעה לאחר פגישה עם הנשיא דונלד טראמפ, כי היא ממליצה על הטלת איסור כניסה נרחב על כל מדינה ששולחת מהגרים מסוכנים לארצות הברית.

את הדברים כתבה בפוסט חריף ברשת X, שבו כינתה מהגרים מסוימים “רוצחים” ו“עלוקות”. נואם אמרה כי היא ממליצה על איסור כניסה מלא למהגרים מהמדינות המסוכנות, וכן האשימה את חלקם באיום על ביטחון הציבור ובניצול משאבים המיועדים לאזרחים אמריקנים.

על פי נואם, "אבות האומה בנו את המדינה בעמל ובאהבת חירות", והיא לא נועדה לשמש יעד ל“פולשים זרים” הפוגעים בחיילים, מבזבזים כספי מסים או לוקחים הטבות שמיועדות לאמריקנים בלבד. לדבריה, ארצות הברית אינה רוצה את אותם מהגרים, “אפילו לא אחד”.

ההודעה פורסמה לאחר שגורמי אכיפת החוק דיווחו כי מהגר אפגני תקף לכאורה שני חיילי המשמר הלאומי בשבוע שעבר בוושינגטון די.סי., סמוך לבית הלבן.

הרשויות זיהו את החשוד כרהמאנוללה לאקנואל, בן 29, שנכנס לארצות הברית כחוק בשנת 2021 במסגרת תוכנית “ברוכים הבאים לבעלי ברית” של ממשל ביידן, שנועדה לפנות וליישב מחדש פליטים אפגנים לאחר השתלטות הטליבאן על אפגניסטן.