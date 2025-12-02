כיכר השבת
לאחר רצח חיילי המשמר

המזכירה לביטחון המולדת דורשת איסור כניסה גורף למהגרים: "אפילו לא אחד"

המזכירה לביטחון המולדת בארה"ב קריסטי נואם הודיעה כי היא ממליצה על הטלת איסור כניסה נרחב על כל מדינה ששולחת מהגרים מסוכנים לארצות הברית | נואם כינתה מהגרים מסוימים “רוצחים” ו“עלוקות” | ההודעה פורסמה לאחר שמהגר אפגני תקף לכאורה שני חיילי משמר לאומי בשבוע שעבר (בעולם)

זירת הירי סמוך לבית הלבן (צילום: לפי סעיף 27 א)

המזכירה לביטחון המולדת בארה"ב קריסטי נואם הודיעה לאחר פגישה עם הנשיא דונלד טראמפ, כי היא ממליצה על הטלת איסור כניסה נרחב על כל מדינה ששולחת מהגרים מסוכנים ל.

את הדברים כתבה בפוסט חריף ברשת X, שבו כינתה מהגרים מסוימים “רוצחים” ו“עלוקות”. נואם אמרה כי היא ממליצה על איסור כניסה מלא למהגרים מהמדינות המסוכנות, וכן האשימה את חלקם באיום על ביטחון הציבור ובניצול משאבים המיועדים לאזרחים אמריקנים.

על פי נואם, "אבות האומה בנו את המדינה בעמל ובאהבת חירות", והיא לא נועדה לשמש יעד ל“פולשים זרים” הפוגעים בחיילים, מבזבזים כספי מסים או לוקחים הטבות שמיועדות לאמריקנים בלבד. לדבריה, ארצות הברית אינה רוצה את אותם מהגרים, “אפילו לא אחד”.

ההודעה פורסמה לאחר שגורמי אכיפת החוק דיווחו כי מהגר אפגני תקף לכאורה שני חיילי המשמר הלאומי בשבוע שעבר בוושינגטון די.סי., סמוך לבית הלבן.

הרשויות זיהו את החשוד כרהמאנוללה לאקנואל, בן 29, שנכנס לארצות הברית כחוק בשנת 2021 במסגרת תוכנית “ברוכים הבאים לבעלי ברית” של ממשל ביידן, שנועדה לפנות וליישב מחדש פליטים אפגנים לאחר השתלטות הטליבאן על אפגניסטן.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

