דלסי רודריגז, סגניתו של נשיא ונצואלה ניקולס מדורו הושבעה באופן רשמי לתפקיד הנשיאה הזמנית של ונצואלה, לאחר שהנשיא נלכד והובא למשפט בארצות הברית.

לאחר מבצע הלכידה, נשיא ארה"ב טראמפ איים על הסגנית בריאיון ל"ניו יורק פוסט" ואמר כי "כוחות אמריקניים לא יוצבו בוונצואלה כל עוד היא תעשה מה שאנחנו רוצים". לדברי טראמפ, "אנחנו מוכנים. יש לנו גל שני שהוא הרבה יותר גדול מהגל הראשון. דיברנו עם הסגנית פעמים רבות, והיא מבינה את זה".

זמן קצר לאחר מכן, רודריגז - שתחילה דווח כי היא ברוסיה - הצטלמה לטלוויזיה הממלכתית יחד עם שרים בכירים בממשלתו של מדורו בבירה קראקס. היא קראה לשחרר את הנשיא ואת אשתו, והוסיפה: "לעולם לא נהיה קולוניה של אף מדינה. יש לוונצואלה נשיא אחד - מדורו".

איך הוא ידע? האיש המסתורי שחזה את לכידת מדורו - וזכה בסכום כסף עצום כתבי כיכר השבת | 23:32

המשפט והכפירה באשמה

מדורו הובא היום (שני) בצהריים לבית משפט פדרלי בניו יורק לדיון הקראת האישומים נגדו, וכפר באשמה. במהלך הדיון ניסה להמשיך לדבר לאחר שהצהיר על חפותו, אך השופט קטע אותו. בדרכו החוצה השיב למפגין שטען כלפיו בספרדית כי הוא “נשיא חטוף”.