דלסי רודריגז, סגניתו של נשיא ונצואלה ניקולס מדורו הושבעה באופן רשמי לתפקיד הנשיאה הזמנית של ונצואלה, לאחר שהנשיא נלכד והובא למשפט בארצות הברית.
לאחר מבצע הלכידה, נשיא ארה"ב טראמפ איים על הסגנית בריאיון ל"ניו יורק פוסט" ואמר כי "כוחות אמריקניים לא יוצבו בוונצואלה כל עוד היא תעשה מה שאנחנו רוצים". לדברי טראמפ, "אנחנו מוכנים. יש לנו גל שני שהוא הרבה יותר גדול מהגל הראשון. דיברנו עם הסגנית פעמים רבות, והיא מבינה את זה".
זמן קצר לאחר מכן, רודריגז - שתחילה דווח כי היא ברוסיה - הצטלמה לטלוויזיה הממלכתית יחד עם שרים בכירים בממשלתו של מדורו בבירה קראקס. היא קראה לשחרר את הנשיא ואת אשתו, והוסיפה: "לעולם לא נהיה קולוניה של אף מדינה. יש לוונצואלה נשיא אחד - מדורו".
המשפט והכפירה באשמה
מדורו הובא היום (שני) בצהריים לבית משפט פדרלי בניו יורק לדיון הקראת האישומים נגדו, וכפר באשמה. במהלך הדיון ניסה להמשיך לדבר לאחר שהצהיר על חפותו, אך השופט קטע אותו. בדרכו החוצה השיב למפגין שטען כלפיו בספרדית כי הוא “נשיא חטוף”.
אשתו, סיליה פלורס, שנעצרה אף היא בפשיטה והייתה בכירה במשטר הסוציאליסטי, הופיעה בנפרד והצהירה גם היא על חפותה. השניים ביקשו ליצור קשר עם נציגי הקונסוליה הוונצואלית.
התביעה הפדרלית טוענת כי במשך יותר משני עשורים הנהגת ונצואלה ניצלה את סמכויותיה כדי לייבא כמויות עצומות של קוקאין לארצות הברית. מדורו מוחזק לעת עתה בכלא פדרלי בברוקלין, והדיון הבא בעניינו נקבע ל-17 במרץ.
